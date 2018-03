SPORT 2000 hebt mit neuem Sprungski ab

SPORT 2000 startet als Ausrüster im Skisprung-Weltcup 2013/14

Ohlsdorf (OTS) - Auf einer Pressekonferenz in Kranjska Gora/Planica gibt SPORT 2000 International den Eintritt in die internationalen Skisprung-Weltcup-Wettbewerbe bekannt.

"Wir freuen uns, in der kommenden Saison mit unserem eigenen SPORT 2000 Sprungski in allen Skisprungbewerben des Skisprung-Weltcups, sowie allen anderen Wettkampfserien der Skispringerinnen und Skispringer präsent zu sein", so SPORT 2000 Österreich Vorstand und SPORT 2000 International Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Holger Schwarting.

Der erste Athlet, der in der kommenden Saison mit dem neuen SPORT 2000 Sprungski auf die Schanze gehen wird, ist der amtierende Vizeweltmeister der nordischen Kombination und vierfacher Olympiasieger Mario Stecher.

Nach dem Weltcupfinale in Planica führt SPORT 2000 Gespräche mit weiteren Sportlerinnen und Sportlern um mit einem starken, internationalen SPORT 2000 Springerteam erfolgreich in der kommenden Saison abzuheben.

SPORT 2000 und Skispringen - das passt!

Das Engagement im Skispringen birgt großes Potenzial zur Markenstärkung von SPORT 2000: "Skispringen ist europaweit die medienwirksamste Wintersportart, gerade in Österreich extrem populär und fasziniert Menschen aller Altersstufen. Zudem ist Skispringen außerordentlich emotional und die Athleten genießen ein sympathisches Image. Diese Kombination passt perfekt zu SPORT 2000 und birgt großes Potenzial die Marke SPORT 2000 länderübergreifend und österreichweit zu stärken", so Schwarting.

Neben der allgemeinen Markenstärkung sieht SPORT 2000 Marketingleiter Mag. Christoph Krahwinkler im Einstieg in den Skisprung-Weltcup auch eine positive Auswirkung auf den Skiverleih SPORT 2000 rent: "Das Engagement im Skisprungsport durch SPORT 2000 wirkt sich positiv auf die Wiedererkennung unseres Skiverleihs SPORT 2000 rent in den Tourismusregionen in Westösterreich aus. Diese Händler beraten schließlich in ihren Skiverleih-Shops viele Kunden aus ganz Europa."

Tailor Made System - neuer Ansatz im Sprungski-Bau

SPORT 2000 setzt im Skibau des neuen Sprungskis auf das Tailor Made System (TMS). Dieser völlig neue, innovative Ansatz ermöglicht, auf die unterschiedlichen individuellen Anforderungen der Athleten einzugehen, und den Sprungski komplett auf die jeweilige Sportler-Persönlichkeit maßzuschneidern. Das TMS geht dabei auf die physischen Gegebenheiten und den individuellen Sprungstil des einzelnen Springers ein. Gemeinsam mit Athleten und Trainern werden Parameter ermittelt, die "tailor made" in den Bau der jeweiligen Ski einfließen. Besonders wichtige Faktoren des TMS sind die ständige wissenschaftliche Begleitung einerseits und die Feedbackanalyse der Athleten andererseits.

