FP-Mahdalik fordert verstärkten Garagenbau in Wien

Grüne wissen nicht, was sie wollen

Wien (OTS) - Die Grünen wollen die Autos weg von der Straße haben und betreiben zu diesem Behufe systematische Parkplatzvernichtung in Wien. Wenn sie in ihrer pathologischen Kfz-Phobie auch noch den Garagenbau eindämmen wollen, konterkarieren sie damit ihr grundsätzliches Ziel, meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Die Forderung der grünen Bautensprecherin Moser, pro Wohneinheit nur noch 0,5 Stellplätze zu errichten, wird von der FPÖ schon deshalb abgelehnt, weil in Wien durch die Anwendung des Stellplatzregulatives schon jetzt meist nur die Hälfte der vorgeschriebenen Parkplätze realisiert werden.

Wenn der grüne Schlüssel "0,5 Stellplätze pro Wohneinheit" etwa in der Wiener Bauordnung verankert wäre, würde der Garagenbau durch Stellplatzregulativ und rot-grünen Autohass bald völlig zum Erliegen kommen. Folge der planwirtschaftlichen Stellplatzverknappung wäre mehr Verkehr und Feinstaubbelastung durch eine verlängerte Parkplatzsuche. Nachdem eine solche Entwicklung nur schwerlich im Sinne der Grünen sein kann, soll der der Schwachsinn rasch wieder ad acta gelegt werden, fordert Mahdalik und spricht sich dafür aus, dass pro Wohneinheit wieder ein Parkplatz errichtet und die exzessive Anwendung des Stellplatzregulativs beendet werden soll. (Schluss)otni

