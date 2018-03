"Sport am Sonntag": Annemarie Moser-Pröll - Eine Legende ist 60

Am 24. März um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert "Sport am Sonntag" am 24. März 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins live mit folgenden Themen.

Annemarie Moser-Pröll - Eine Legende ist 60

Annemarie Moser-Pröll war und ist ein Aushängeschild des Skisports. Die außergewöhnliche Geschichte einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Annemarie Moser-Pröll ist live zu Gast.

Fußball-Nationalteam: Heiße Phase in der WM-Qualifikation Österreichs Nationalmannschaft ist in der WM-Qualifikation gegen die Färöer und Irland bereits unter Zugzwang.

Skispringen: Gregor Schlierenzauer live im Gespräch Gesamtweltcupsieger, Tourneesieger und Rekordmann - mit dem Skifliegen in Planica endet die Supersaison von Gregor Schlierenzauer.

Snowboard: Gesamtweltcupsieger Andreas Prommegger live zu Gast Andreas Prommegger verteidigt erfolgreich seinen Parallel-Gesamtsieg und ist live im Studio.

Formel 1: Härtetest in Malaysia

Es ist eines der anstrengendsten Rennen der Saison. Beim GP von Malaysia gehen Mensch und Maschine an ihre Grenzen.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

