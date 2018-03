"Wir sind Österreich: Teil 2 des "Heimat, fremde Heimat"-Dreiteilers zur ORF-Initiative

Teil 3 am 7. April um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Rahmen der ORF-Initiative "Wir sind Österreich" zum Thema Integration zeigt "Heimat, fremde Heimat" - präsentiert von Lakis Jordanopoulos - am Sonntag, dem 24. März 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 den zweiten Teil der dreiteiligen Serie "Wir sind Österreich", die neun "neue Österreicher/innen" und ihre Lebenswelten porträtiert.

Angelehnt an das Konzept der von der Europäischen Union ausgezeichneten Fotobuchreihe "Colours" der Fotografen Karlheinz Fessl und Christian Brandstätter geben auf einer bunten Reise von Vorarlberg bis Wien Repräsentantinnen und Repräsentanten verschiedener sozialer Schichten und mit unterschiedlichem kulturellen Background Einblick in ihre kleine Welt und spiegeln so die interkulturelle österreichische Wirklichkeit wider. In den Porträtfenstern wird dabei ganz konkret der Finger auf die Hotspots der Integrationsdebatte gelegt - von Rassismus über Bildung, Ghettoisierung bis zum Arbeitsmarkt. Teil drei steht am Sonntag, dem 7. April, um 13.30 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

"Wir sind Österreich" - Teil 2 (24. März)

Chandiru aus Niederösterreich: Rassismus

Chandiru Pieber unterrichtet Zumba in einem Fitnessstudio in Klosterneuburg. Die Künstlerin aus Uganda lebt mit ihrem Mann Klaus in einem niederösterreichischen Dorf. Die rassistischen Übergriffe, unter denen vor allem ihre vier Kinder leiden, zeigen, dass Afroösterreicher/innen öfter als man glauben will stigmatisiert und diskriminiert werden. Trotzdem hat Chandiru Pieber es geschafft, sich über ihre Arbeit und ihr Können Respekt zu verschaffen.

Sherin aus Wien: Tradition und Moderne

Die junge Ägypterin Sherin Zayed arbeitet als Saleswoman in einem Flagstore in der Wiener Innenstadt. Wenn sie fallweise in der Freizeit in die Moschee geht, bindet sie sich ein Kopftuch um. In diesen Situationen, erzählt die Migrantin, ist sie immer wieder mit rassistischen Übergriffen konfrontiert. Das veranlasste die junge Frau, eine Kampfsportausbildung zu machen. Die Muslimin gibt mit ihrer Freundin, die als Krankenschwester arbeitet, Einblick in ein Leben, in dem traditionelle und moderne Ansichten ganz natürlich verschmelzen.

Catalina aus Oberösterreich: Wohnen

Das Ehepaar Morales, eine kolumbianische Musikerin und ihr Mann, ein Techniker, ist gerade umgezogen. Im Miethaus in Linz trifft Catalina auf ihre neue Nachbarin Ulrike Pühringer. Mit ihr spricht sie über die Ghettoisierung der türkischen Community und kulturbedingte unterschiedliche Auffassungen von Nachbarschaft. Am Abend trifft man sich beim Linzer Kubaner mit Freunden aus Kolumbien, um das Leben zu feiern.

"Heimat, fremde Heimat" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

