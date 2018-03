Haubner: Mit GmbH NEU wird langjährige Wirtschaftsbund-Forderung umgesetzt

Vier Maßnahmen bringen Dynamik in heimische Unternehmerlandschaft

Wien, 22. März 2013 (OTS/Text) - "Mit der GmbH-NEU wird eine langjährige Wirtschaftsbund-Forderung endlich Realität. Seit Jahren ist der Anteil der GmbH-Neugründungen rückläufig. 2006 waren noch 12,9 Prozent der Neugründungen GmbHs, zuletzt reduzierte sich dieser Anteil auf 9,1 Prozent. Indem wir die Rahmenbedingungen für Unternehmensneugründungen verbessern, können wir dieser wirtschaftshemmenden Entwicklung wirksam entgegen treten. Dass wir nun blockierende Hindernisse aus dem Weg räumen und Neugründungen wieder attraktiver machen, ist dem Einsatz der ÖVP und des Wirtschaftsbundes zu verdanken. Nach langen Verhandlungen konnten Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Justizministerin Beatrix Karl eine Einigung präsentieren. Das ist ein wichtiger Schritt, denn die Unternehmensgründer von heute sind die Arbeitgeber von morgen", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR. Peter Haubner, anlässlich der heutigen Pressekonferenz. ****

Die Attraktivitätssteigerung basiert auf vier zentralen Punkten:

"Durch die Herabsetzung des Mindeststammkapitals von 35.000 auf 10.000 Euro wird eine große Hürde deutlich entschärft, zudem wird so die rasche Umsetzung kreativer Geschäftsmodelle gefördert und die Abwanderung ins Ausland verhindert. Hand in Hand damit geht die Senkung der Mindest-Körperschaftssteuer von 1.750 auf 500 Euro pro Jahr, womit man besonders jungen Unternehmen in den ersten Jahren des Wachstums wesentlich entgegen kommt", erklärt Haubner und verweist auf die dritte Maßnahme: Die Senkung der Notar- und Rechtsanwaltskosten um etwa 50 Prozent, was eine bürokratische und finanzielle Erleichterung bedeutet. "Die vierte Maßnahme stellt die Abschaffung der Pflichtveröffentlichung von Neugründungen in der Wiener Zeitung dar", erklärt Haubner, und betont abschließend: "Durch die Umsetzung der GmbH NEU gelingt es uns, wieder mehr Dymanik in die heimische Unternehmer-Landschaft zu bringen. Davon profitieren nicht nur Jung- und Neugründer, sondern auch der Arbeitsmarkt und der Wirtschaftsstandort."

