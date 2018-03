"Kulturmontag" am 25. März über David Bowie, Christian Thielemann und den Do-it-yourself-Trend

Weiters: Architekt Gustav Peichl im Porträt

Wien (OTS) - Clarissa Stadler präsentiert am 25. März 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 einen "Kulturmontag", der sich diesmal unter anderem mit dem anhaltenden Erfolg von David Bowie, seinem neuen Album und der Retrospektive "David Bowie Is" in London beschäftigt. Christian Thielemann spricht im "Kulturmontag" über seine Neuinszenierung von "Parsifal", und DIY - "Do it yourself" - scheint sich zu einem neuen Trend zu entwickeln: Zu Hause wird wieder vermehrt gestrickt, gebastelt, genäht, gehämmert und gekocht. Um 23.15 Uhr porträtiert Rudolf Dolezal in "Gustav Peichl: Der Doppeltäter - Am Anfang war der Strich" den österreichischen Stararchitekten zu dessen 85. Geburtstag. "art.film" zeigt um 23.45 Uhr die Komödie "Happy, Happy" als ORF-Premiere.

Phänomen David Bowie: Neues Album und Londoner Schau der Superlative

Nach zehnjähriger Sendepause veröffentlichte David Bowie rund um seinen 66. Geburtstag das Album "The Next Day", das weltweit sofort an die Spitze der Charts geschossen ist. Am 23. März eröffnet das Londoner Victoria & Albert Museum die Retrospektive "David Bowie Is". 50.000 Eintrittskarten wurden bereits verkauft - der schnellste Ticketverkauf in der Geschichte des Hauses. Der "Kulturmontag" erkundet die Londoner Schau und erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich selbst immer wieder neu erfunden hat.

Der Oster-Karajan: Christian Thielemann dirigiert "Parsifal" in Salzburg

Christian Thielemann versucht mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden bei den Salzburger Osterfestspielen einen Neustart mit Wagners "Parsifal" (am Samstag, dem 23. März, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in 3sat; am Ostermontag, dem 1. April, in einer ganz speziellen, kürzeren Version um 22.00 Uhr ORF 2): Der "Kulturmontag" spricht mit Christian Thielemann über Wagners "Weihefestspiel" in Salzburg.

"Wer bastelt mit?": Der Trend für die Krise

Es wird wieder gestrickt, gehämmert, genäht und gekocht: DIY, das trendy Kürzel für "Do it yourself", hat sich zumindest in der Bobo-Gesellschaft breitgemacht. Die Motive fürs Selbermachen sind vielfältig: Spaß, Not, Tugend, Ideologie. Zur neuen Häuslichkeit gehört im Jahr 2013 neben Stricknadel, Hammer und Kochtopf aber auch der Computer: Eigene Produkte am Computer entwerfen, diese dann einfach ausdrucken und so selbst zum Unternehmer werden. So sieht die nahe Zukunft für die "Maker" aus, zumindest wenn es nach dem amerikanischen Internet-Visionär Chris Anderson geht. Das passende Werkzeug dafür gibt es bereits: den 3-D-Drucker. Er soll das Verhältnis von Erfindern und Wirtschaft demokratisieren, jeder kann Designer und somit auch Unternehmer werden. Mit dem neuen Werkzeuge lassen sich kleinere Stückzahlen rentabel produzieren, der "Maker" als Gegenmodell zur Massenproduktion in Billiglohnländern, Chris Anderson sieht darin nichts Geringeres als eine neue industrielle Revolution.

