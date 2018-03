Young Power bei der Jungbauernschaft: Präsidium wurde neu gewählt

Jammern und Sudern sollen die anderen, wir gestalten lieber mit

Wien (OTS) - Die Österreichische Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend hat sich neu formiert. Stefan Kast (29), Weinbauer aus Neusiedl am See, wurde einstimmig in der Tagung des Jungbauernrates als Bundesobmann bestätigt. Ihm stehen vier engagierte Jungbauern aus den Bundesländern als Stellvertreter zur Seite.

Als Sitzungsort wurde das berühmte "Figl-Zimmer" in den Räumlichkeiten des ÖVP-Klubs im Parlament gewählt, 40 Delegierte und Gastdelegierte folgten der Einladung und konnten dabei den Ausführungen zahlreicher hochkarätiger Ehrengäste folgen. So wurden unter anderem Staatssekretär Sebastian Kurz, Klubobmann Karlheinz Kopf, Nationalrat und Bauernbund-Vizepräsident Johannes Schmuckenschlager, der ehemalige oberste Raiffeisen-Banker Christian Konrad als auch die Chefredakteurin der Österreichischen Bauernzeitung Christine Demuth begrüßt.

Jungbauern-Bundesobmann Stefan Kast ging in seiner Bilanz vor allem auf die erfreuliche Entwicklung der über 40.000 Mitglieder umfassenden Jungbauernschaft ein. So konnten die Teilnehmerzahlen bei sämtlichen Aktionen und Veranstaltungen gesteigert werden. "Viele unserer Projekte haben bereits Kultstatus und sind aus der Jungbauernarbeit nicht mehr wegzudenken. So ist der Jungbauernkalender zum auflagenstärksten Österreichs avanciert, am Vienna City Marathon stellt die Jungbauernschaft eine der größten Teilnehmergruppen und mit vielen weiteren Aktionen können wir medien-und öffentlichkeitswirksam unsere Botschaften hinaus in die Bevölkerung tragen. Die Anliegen der jungen Landwirtschaft sind im politischen Kanon des Bauernbundes inzwischen fix verankert", berichtet Kast über die vergangene Funktionsperiode.

Aber auch der Blick in die Zukunft wurde ausführlich erläutert: So wird das Bildungsprogramm EDUCA im Juni in die nächste Runde starten, neue Projekte wie etwa die Abhaltung von Regionalkonferenzen und ein Fotowettbewerb umgesetzt sowie bewährte Fixpunkte wie der Tag der jungen Landwirtschaft und das Erntedankfest weitergeführt. Nicht zu kurz kommen werden agrarpolitische Themen, die in Arbeitsgruppen ausdiskutiert und die Ergebnisse anschließend zu den Entscheidungsträgern gebracht werden.

"Die Jungbauernschaft wird sich in nächster Zeit weiterhin mit vollstem Einsatz agrarischen Themen widmen und dabei konstruktive Vorschläge einbringen. Jammern und sudern sollen die anderen, wir gestalten lieber mit!", so Kast.

Im Rahmen des Jungbauernrates wurden die statutengemäßen Wahlen abgehalten. Kast wurde in seiner Funktion als Bundesobmann einstimmig bestätigt, seine vier Stellvertreter wurden mit überwältigender Mehrheit gewählt. Zusätzlich wurde in der anschließenden konstituierenden Präsidiumssitzung Brigitte Lemberger wieder in das Präsidium kooptiert und abermals David Süß zum Generalsekretär bestellt.

Sämtliche Mitglieder des neuen Präsidiums sind als aktive Landwirte mit den Bedürfnissen der jungen Hofübernehmer vertraut. "Ich sehe den Aufbruch der jungen Landwirtschaft in eine neue Generation als moderne Unternehmer", streicht Kast hervor und meint weiter: "Der Bauernhof ist und wird verstärkt das Zentrum des ländlichen Raumes, daher ist es essenziell, junge Bäuerinnen und Bauern zu fördern" Die jungen Landwirte sollen dabei aber nicht aus der Eigenverantwortung genommen werden. "In der heutigen Zeit sollte das Unternehmertum der jungen Hofübernehmer und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und Produkte gestärkt werden. Wir als Bundesorganisation werden den Fokus auf eine produktionsstarke und wertschöpfungsorientierte Landwirtschaft legen, denn schließlich soll man mit Stolz Landwirt sein können", so der wiedergewählte Bundesobmann abschließend.

Das neue Präsidium der Österreichischen Jungbauernschaft -Bauernbund Jugend setzt sich zusammen aus dem Bundesobmann Stefan Kast (Bgld.), seinen vier Stellvertretern Johann Deix (NÖ), Markus Brandmayr (OÖ), Josef Fischer (Stmk.) und Kathrin Kaltenhauser (Tirol) sowie dem kooptierten Präsidiumsmitglied Brigitte Lemberger (Sbg.) und Generalsekretär David Süß (NÖ).

