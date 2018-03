Rauch: GmbH-Neu wertet heimischen Wirtschaftsstandort auf

Österreich zum zwölften Mal in Folge besser aufgestellt als Eurozone - ÖVP bleibt verlässlicher Partner für die Fleißigen und Tüchtigen

Wien, 22. März 2013 (ÖVP-PD) "Die heimischen Unternehmer punkten mit Tatkraft, Motivation und dem Willen zum Erfolg. Aufgabe der Politik ist es, diese Leistung zu unterstützen – die ÖVP geht hier den richtigen Weg. Die GmbH-Neu wertet den heimischen Wirtschaftsstandort auf", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur heutigen Präsentation der GmbH-Neu durch Justizministerin Beatrix Karl und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Mit

der GmbH-Neu unterstützt die ÖVP vor allem Jungunternehmer bei der Finanzierung ihrer Geschäftsideen. Denn wer die Wirtschaft stärkt, sichert den Wohlstand und schafft Arbeitsplätze." Die ÖVP ist und bleibt damit verlässlicher Partner für die Fleißigen und Tüchtigen in diesem Land. "Die Ärmel hochkrempeln und nicht darauf warten, dass der Staat sagt, was zu tun ist – das zeichnet die heimische Wirtschaft und unsere Unternehmen aus. Darum steht Österreichs Wirtschaft bereits das zwölfte Jahr in Folge besser da als der gemeinsame Euro-Währungsraum", so Rauch zu den aktuellen Konjunkturzahlen. ****

Rauch verweist auf wichtige Initiativen der ÖVP: "Michael Spindelegger hat mit seiner Wirtschaftsrede im vergangenen Herbst die richtigen Akzente gesetzt. Mit dem Jungunternehmerfonds, der Entflechtung der Gewerbeordnung und der Absetzbarkeit von Investitionen in Startups gibt die ÖVP wichtige Leitlinien vor – das ist ein Entfesselungsprogramm für die heimische Wirtschaft." So geht auch die GmbH-Neu mit der Senkung des Stammkapitals auf 10.000 Euro auf einen Vorschlag von Michael Spindelegger zurück: "Allein mit dieser Maßnahme erreichen wir 1.000 zusätzliche Unternehmensgründungen pro Jahr und machen die GmbH im internationalen Vergleich attraktiver und wettbewerbsfähiger. So stärkt die ÖVP den heimischen Wirtschaftsstandort, setzt Impulse für Neugründungen und sichert Wohlstand, Wachstum und Arbeitsplätze", schließt Hannes Rauch.

