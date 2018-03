Österreichs Notare unterstützen raschere und kostengünstigere Unternehmensgründungen

Wien (OTS) - Die auf Initiative der Wirtschaftskammer vorgelegte Änderung des GmbH-Gesetzes schafft die Möglichkeit zu einfacheren, schnelleren und kostengünstigeren Unternehmensgründungen. Das Österreichische Notariat fordert Transparenz im Rechtsverkehr wie in Deutschland und wird die Initiative mit einem "Gründer Beratungs- und Leistungspaket" unterstützen.

Mit heutigem Tag geht der Entwurf zur Änderung des GmbH-Gesetzes in die Begutachtung. Kernelement dieser Änderung ist die Herabsetzung des Mindest-Stammkapitals von derzeit Euro 35.000,-- auf Euro 10.000,--. Das Österreichische Notariat unterstützt diese Initiative zur Förderung von Unternehmensgründungen und wird im Stellungnahmeverfahren vor allem auf die Notwendigkeit der Transparenz im Rechtsverkehr hinweisen, denn es ist für die sehr angesehene Rechtsform der GmbH wichtig, dass das Vertrauen in diese Kapitalgesellschaft aufrecht bleibt. Ebenso wichtig wird der Aufbau von Haftungskapital sein, um die Standfestigkeit der jungen Unternehmen abzusichern.

Aus Sicht des Notariats ist die Euro 10.000-GmbH ein geeignetes Instrument, um den Einstieg in das Unternehmertum zu ermöglichen. Es muss aber im Sinne der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens und der volkswirtschaftlichen Effekte jedenfalls (auch legistisch) das Ziel verfolgt werden, die neugegründeten GmbHs Light unter entsprechenden Bedingungen zu "besser kapitalisierten Voll-GmbHs" (35.000 Euro GmbH oder mehr) weiterzuentwickeln und überzuführen.

"Die deutsche Rechtsordnung sieht eine noch weitergehende Absenkung des Stammkapitals vor als das jetzt in Österreich vorgeschlagen wird, aber verbunden mit der Verpflichtung des Aufbaus von Haftungskapital aus den Gewinnen des Unternehmens. Die minder kapitalisierten GmbHs in Deutschland heißen "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)", wodurch im Rechtsverkehr Klarheit hergestellt ist", so ÖNK-Präsident Ludwig Bittner in einer ersten Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf.

Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Mit der Unternehmergesellschaft, die es in Deutschland seit 2008 gibt, wurden mittlerweile sehr gute Erfahrungen gemacht. Diese Form der GmbH kann bereits mit einem Stammkapital von Euro 1,-- gegründet werden. Der deutsche Gesetzgeber sieht vor, dass die Unternehmergesellschaften jedes Jahr 25 % des Gewinnes in eine Haftungsrücklage einstellen müssen, bis das Haftungskapital einer "normal kapitalisierten" GmbH erreicht ist. Dann kann die Unternehmergesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt werden.

Diese Vorgangsweise kombiniert mehrere positive Aspekte, auf die aus Sicht des Österreichischen Notariats auch in Österreich Bezug genommen werden sollte: Einerseits hat die deutsche Regelung deutlich zum Bewusstsein beigetragen, dass Haftungskapital für ein erfolgreiches Unternehmerdasein wesentlich ist. Die "Überlebensrate" der Unternehmergesellschaften ist daher in Deutschland ähnlich hoch wie bei anderen Kapitalgesellschaften. Die Unternehmergesellschaft hat die Gründung von "Limited"-Gesellschaften mit Tochterniederlassungen in Deutschland markant zurückgedrängt. Andererseits ist durch die eindeutige Bezeichnung der minder kapitalisierten GmbH im Rechtsverkehr klar, dass nicht das Haftungskapital wie bei einer klassischen GmbH zur Verfügung steht.

"Wir sollten mit der sehr wünschenswerten Förderung der Unternehmensgründungen nicht den guten Ruf der angesehenen Rechtsform der GmbH in Österreich gefährden" empfiehlt Präsident Bittner das erprobte deutsche Modell in die bestehende Gesetzesvorlage einzuarbeiten.

Die Notare unterstützen die Neo-Unternehmer

Gerade das österreichische Notariat ist durch seine unabhängige und unparteiische Position sowie die umfassende Erfahrung in allen relevanten Bereichen der Unternehmensvorsorge der prädestinierte Partner für Neo-Unternehmer. Im Sinne der maximalen Sicherheit und der bestmöglichen Betreuung für Gründer wird das Notariat daher ein eigenes Beratungs- und Dienstleistungspaket anbieten, das eine umfassende Servicierung dieser Neo-Unternehmer sicherstellt - mit dem Ziel, die Gründer bei ihrer unternehmerischen Tätigkeit und am Weg zur "besser kapitalisierten Voll-GmbH" langfristig zu begleiten. "Ein derartiges Paket beginnt bei der notwendigen Beratung über die Haftungs- und Insolvenzrisken der Unternehmensgründer und kann vom Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführervertrag auch Themen wie Vorsorgevollmachten für Unternehmer oder Gesellschafterwechsel umfassen. Wir stellen dieses Paket gerade zusammen und werden dieses mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammer abstimmen", erklärt Präsident Bittner abschließend.

