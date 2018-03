Stadtrat Oxonitsch überreichte Goldenen Rathausmann an Markus Lanz

Wien (OTS) - Heute Freitag überreichte Stadtrat Christian Oxonitsch den Goldenen Rathausmann an "Wetten dass..?"-Moderator Markus Lanz. "Herr Lanz ist ein hervorragender Botschafter unserer Stadt, auf Wien angesprochen schwärmt er immer in den höchsten Tönen. Ich heiße Sie und Ihre Frau sehr herzlich in Wien willkommen und freue mich, dass Wetten dass..? jetzt das dritte Mal in der Wiener Stadthalle gastiert."

ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner hob in Ihrer Laudatio die Vielseitigkeit von Markus Lanz, und dessen Mut auch seine weibliche Seite zu zeigen hervor: "Markus Lanz kocht gerne und plaudert leidenschaftlich mit den Menschen."

Auch Stadtrat Christian Oxonitsch unterstrich die Vielseitigkeit von Lanz. Markus Lanz sei Buchautor und Teilnehmer an Polarexpeditionen, biete zeitgemäße Unterhaltung für junge Menschen, moderiere diverse Fernsehmagazine und sei begeisterter Läufer. "Damit deckt er alle Bereiche ab, für die ich zuständig bin: Bildung, Jugend, Information und Sport."

Der in Südtirol aufgewachsene Markus Lanz bedankte sich in seiner Rede und erzählte aus seiner Jugendzeit. "Mein verstorbener Vater hat in seinem Leben nur eine einzige Reise gemacht. Und zwar nach Wien. Diese Stadt hat auch ihn fasziniert. Ich denke er wäre jetzt sehr stolz auf mich." Über seine Liebe zum Cafe Hawelka sagte Lanz: "Ich bin ja quasi am Land aufgewachsen. Als ich Georg Danzers "Jö schau" im Radio hörte, wo ein Nackerter ins Kaffeehaus kommt hat das meine kindliche Vorstellung vom Großstadtleben stark geprägt." Da der Zeitplan von Markus Lanz sehr eng gestrickt ist, bekam er von Stadtrat Oxonitsch neben dem Goldenen Rathausmann auch ein paar frische Buchteln, direkt aus dem Hawelka.

