Spindelegger zu Konjunkturbericht: Österreich auf Erfolgskurs

ÖVP versteht sich als Partner der Wirtschaft – Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze sichern

Wien, 22. März 2013 (ÖVP-PD) "Österreichs Wirtschaft steht heuer zum zwölften Mal in Folge besser da als jene der Eurozone. Das zeugt von hoher Wettbewerbsfähigkeit und verdient Anerkennung", erklärt Vizekanzler Michael Spindelegger zu den aktuellen Konjunkturzahlen, und weiter: "Besondere Wertschätzung gilt den vielen klein- und mittelständischen Betrieben, die durch ihre Anpassungsfähigkeit und Kreativität höchst erfolgreich arbeiten. Unsere Industrie kann trotz global schwieriger Rahmenbedingungen Marktanteile halten und ausbauen. Die heimische Wirtschaft punktet mit Tatkraft, Fleiß und Leistung. Diesen Erfolgskurs wollen wir als ÖVP stärken – weil wir uns als Partner der Wirtschaft und der Arbeitnehmer verstehen." ****

Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze müssen weiter gesichert und gestärkt werden. "Die ÖVP setzt sich für ordentliche Rahmenbedingungen ein und trägt so federführend zum Erfolg der österreichischen Wirtschaft bei. Damit das so bleibt und das wirtschaftliche Potential noch ausgebaut werden kann, braucht es weitere sinnvolle Maßnahmen", so der Vizekanzler. Anschlägen auf den Wirtschaftsstandort erteilt er eine klare Absage:

"Steuerfantasien, wie sie besonders von anderen Parteien immer wieder propagiert werden, sind strikt abzulehnen. Wir wollen den Standort schützen und eine Entfesselung der Wirtschaft: Mit dem Jungunternehmerfonds, der Entrümpelung der Gewerbeordnung und der heute präsentierten GmbH-Neu gehen wir einen Weg, der die heimischen Betriebe unterstützt. Neue Steuern und damit einen Anschlag auf den Wirtschafsstandort wird es mit der ÖVP nicht geben", hält Michael Spindelegger fest. "Die ÖVP bleibt verlässlicher Partner für die Tüchtigen in diesem Land. Denn ein starker Wirtschafsstandort garantiert Wohlstand, sichert unsere Lebensqualität und schafft Arbeitsplätze."

