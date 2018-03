Schiff Ahoi! Twin City Liner startet in neue Saison

Einmillionste/r PassagierIn wird in heuriger Saison erwartet Top-Angebote für SeniorInnen, StudentInnen, Familien und Schulklassen

Wien (OTS) - Die beiden Twin City Liner starten voll fit in die neue Saison. In den vergangenen Wochen wurden die beiden Schiffe am Kai des Schifffahrtszentrums bei der Reichsbrücke für die neue Saison durchgecheckt, generalgereinigt und für den Saisonstart vorbereitet. Und jetzt geht's mit voller Kraft in den Linienbetrieb. Am Freitag, den 22. März hat der erste Twin City Liner im Jahr 2013 von der Schiffsstation City am Schwedenplatz in Richtung Bratislava abgelegt.

Die ersten PassagierInnen an Bord waren rund 100 SeniorInnen, die sich auf einen tollen Tag in der slowakischen Hauptstadt freuten. Beim Saisonstart mit dabei waren Dir. Peter Hanke, Geschäftsführer der Wien Holding, Karl Blecha, Präsident des Pensionisten-verbands Österreichs und des Österreichischen Seniorenrates, Dir. Andreas Hopf, Leiter für den Bereich Centrope bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG und Ronald Schrems, Geschäftsführer der Central Danube Region GmbH, die den Twin City Liner betreibt sowie Frantisek Stano, Tourismusdirektor Bratislava.

Der Twin City Liner steuert heuer bereits in seine achte Saison. Und die wird eine ganz besondere: "Denn für 2013 erwarten wir bereits den einmillionsten Fahrgast. Ich freue mich sehr, dass der Twin City Liner so viele Fans hat, nicht nur weil dieses Projekt ein wirtschaftlicher Erfolg ist, sondern auch weil der Twin City Liner eines der besten Beispiele für das Zusammenwachsen der beiden Städte Wien und Bratislava ist. Diesen Erfolgskurs wollen wir weiter fortsetzen, mit tollen Aktionen für Schulklassen, Familien, StudentInnen und PensionistInnen, aber auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Bratislava, die mit vielen Events und Veranstaltungen im Jahr 2013 ein besonders attraktives Reiseziel ist", so Peter Hanke, Geschäftsführer der Wien Holding.

Erfolgreiche Bilanz 2012: über 133.000 PassagierInnen befördert

Der Twin City Liner wurde im Jahr 2006 gestartet. Seither waren bereits über 941.000 Menschen mit den beiden Schiffen unterwegs. Eine erfolgreiche Bilanz kann auch über die vergangene Saison 2012 gezogen werden. Insgesamt wurden im Vorjahr mit den zwei Donauboliden rund 133.000 PassagierInnen befördert. Die Auslastung der Schiffe betrug über die gesamte Saison gerechnet rund 76 Prozent. Auch für die neue Saison 2013 läuft der Vorverkauf hervorragend. Bisher wurden bereits rund 28.000 Tickets verkauft.

Betrieben wird der Twin City Liner von der Central Danube, einem gemeinsamen Tochterunternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. "Wir sind eine Bankengruppe, der die umfassende Entwicklung der Centrope Region am Herzen liegt. Neben dem Vorzeigeprojekt Twin City Liner, bei dem wir als Investor und Partner sofort mit an Bord gegangen sind, setzen wir gemeinsam mit neuen Projekten wie der mit 01. April 2013 startenden Erlebniskarte von mycentrope.com starke Impulse zur Weiterentwicklung der Region", so Andreas Hopf von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG.

Weitere Partner beim Twin City Liner sind die DDSG Blue Danube Schifffahrts GmbH und die Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs-und Entwicklungsgesellschaft. Beide Unternehmen gehören zum Wien Holding-Konzern.

Aktionstage mit besonders attraktiven Preisen

"Auch in der heurigen Saison hat der Twin City Liner wieder besonders interessante Aktionen zu bieten", berichtet Ronald Schrems, Geschäftsführer der Central Danube Region GmbH. "Spezielle Angebote für SeniorInnen und Familien sind genauso dabei wie für Schulklassen und für StudentInnen. Sie reisen zu bestimmten Aktionstagen und Aktionswochen besonders günstig. Damit wollen wir den Twin City Liner noch attraktiver machen, neue Kundenschichten gewinnen und die Menschen dazu motivieren, mehrmals pro Jahr mit unseren Schiffen unterwegs zu sein."

In der Vorsaison - 25. März bis 25. April: Halber Preis für SeniorInnen

In der Vorsaison gibt es für SeniorInnen 50 Prozent Ermäßigung auf Tickets für die Twin City Liner. Dieser Preisnachlass gilt für Fahrten bis zum 25. April und zwar von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) und unter Vorlage eines PensionistInnenausweises. "Es freut mich ganz besonders, dass mit dieser Aktion auch an die älteren Generationen gedacht wird. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten macht es eine solche Initiative möglich, dass dieses tolle Reiseerlebnis auch für PensionistInnen erschwinglich wird", so Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbands Österreichs und des Österreichischen Seniorenrates.

In der Vorsaison - 25. März bis 25. April: Halber Preis für StudentInnen

Bratislava und Wien sind beide Universitätsstädte. Deshalb möchte der Twin City Liner auch den Austausch zwischen den beiden Städten auf universitärer und studentischer Ebene fördern. So reisen Studierende in der Vorsaison vom 25. März bis 25. April gegen Vorlage eines StudentInnenausweises besonders günstig, und zwar mit einer Ermäßigung von 50 Prozent.

Twin City Liner-Schulwochen im Juni und September

In den Schulwochen - vom 17. Juni bis zum 28. Juni sowie vom 2. September bis zum 6. September - können Schulgruppen ab 15 SchülerInnen bis zum 18. Lebensjahr zum Sonderpreis von EUR 25,- pro Person nach Bratislava und wieder zurück fahren. Zwei Begleitpersonen sind gratis mit dabei. Die Fahrt wird als Kombifahrt (Hinfahrt 8.30 Uhr, Rückfahrt 14.30 Uhr oder Hinfahrt 9.00 Uhr, Rückfahrt 16.00 Uhr) angeboten.

Familienwoche vom 26. August bis 30. August

Im August 2013 wird das Reisen mit dem Twin City Liner für Familien mit Kindern besonders günstig. In der beliebten Familienwoche (von 26. August bis 30. August) kann von Montag bis Freitag pro zahlenden Erwachsenen ein Kind bis 18 Jahre gratis mitfahren. Mit Erlebniskarte - Upgrade in die Captain's Lounge

Tipp: BesitzerInnen der neuen Erlebniskarte von mycentrope.com, die ab 1. April erhältlich ist, erhalten ein kostenloses Upgrade in die Captain's Lounge. Die neue Erlebniskarte bietet eine Fülle von Angeboten für die Centrope Region, darunter auch Vergünstigungen für Hotels, Cafés, Restaurants und Stadtrundfahrten in Bratislava.

Bratislava heuer ganz besonders eine Reise wert

"Viel Neues gibt es auch in Bratislava. Die Stadt lockt im Jahr 2013 mit vielen Events und Veranstaltungen von Ausstellungen und Stadtfesten bis hin zum Krönungsfest", weiß Frantisek Stano, Tourismusdirektor der slowakischen Hauptstadt.

So sind erstmals seit zehn Jahren (8. März bis 2. Juni) die prachtvollen Bilder des tschechischen Künstlers Alfons Mucha, der auch durch seine Plakatkunst berühmt wurde, wieder in Bratislava zu sehen. Neben Werken von Mucha zeigt eine Ausstellung in der Secession in der Stadtgalerie auch noch Bilder von anderen tschechischen und slowakischen KünstlerInnen.

Von 10. bis 11. Mai lädt die Weinstadt Bratislava zur ersten slowakischen Weinausstellung in das Pressburger Messezentrum ein. Rund 100 Weinproduzenten sind dabei vertreten. Hintergrund für diese Veranstaltung ist, dass der Weinwettbewerb der Welt, der "Concours Mondial Bruxelles", heuer in Bratislava - und damit zum ersten Mal im mittel- und osteuropäischen Raum - stattfindet.

Zwischen 21. und 23. Juni wird wieder das Krönungsfest in Bratislava gefeiert, das heuer ganz im Zeichen des 450sten Jahrestages der ersten Krönung steht. Zur Historie: Nachdem die Türken in Buda eingefallen waren, war Bratislava für fast 250 Jahre die Hauptstadt Ungarns. Zwischen 1563 bis 1830 fanden die Krönungen in der Kathedrale St. Martin statt. 19 Habsburger wurden dort gekrönt, davon elf Könige und acht Königsgattinnen. Das vor einigen Jahren wieder belebte Krönungsfest ist heute eines der meist besuchten Stadtfestivals.

Die Monate Juli und August stehen ganz im Zeichen des Kultursommers. Das Zentrum der Stadt verwandelt sich in eine große Bühne. Viele Street-Art Veranstaltungen beleben die Gassen und dauern vom Nachmittag bis spät in die Nacht. Bratislava wird so zu "Partyslava", auch dank der jungen Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren.

Zwischen 5. und 8. September steht das "Donaufest 2013" auf dem Programm. Neben zahlreichen gastronomischen und kulturellen Schmankerln zeigen die Donauländer dort ihre traditionsreiche Handwerkskunst. Für das Bratislava des 21. Jahrhunderts hingegen stehen die modernen Shopping- und Business-Center River Park und Eurovea, die die Altstadt Bratislavas mit dem Donau-Ufer verbinden. Bratislava, das bedeutet "urban city life", wie man es in einer Stadt, die bis 1989 hinter dem Eisernen Vorhang lag, nicht vermuten würde.

Weitere Infos: Das Bratislava Tourist Board (BTB) informiert BesucherInnen der Stadt in den beiden Touristeninformationszentren im historischen Stadtzentrum und am Flughafen. Tourist Information:

+421 2 16186, touristinfo @ bratislava.sk. Alle wichtigen Informationen über Bratislava sind auch in Wien erhältlich. Im Infopoint Gate to Bratislava in der Schiffsstation kann man sich täglich schon bei der Reiseplanung beraten lassen.

Infos und Tickets für den Twin City Liner

Bis zu fünf Mal täglich fährt der Twin City Liner von der Schiffsstation am Schwedenplatz Richtung Bratislava ab. Kartenreservierungen und Fahrplanauskünfte sind unter der Telefonnummer 01 58880 bzw. im Internet unter www.twincityliner.com durchführbar.

