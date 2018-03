ORF-"Pressestunde" mit Prof. Dr. Christian Keuschnigg, Direktor des Instituts für Höhere Studien

Wien (OTS) - Prof. Dr. Christian Keuschnigg, Direktor des Instituts für Höhere Studien, ist am Sonntag, dem 24. März 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 zu Gast in der ORF-"Pressestunde".

Die Wirtschaft in Österreich wächst nur zögerlich und die Arbeitslosigkeit dürfte noch einmal ansteigen - mit dieser Einschätzung wartete Christian Keuschnigg vom Institut für Höhere Studien am Donnerstag bei der Präsentation der Frühjahrsprognose auf. Was tun gegen die höheren Arbeitslosenzahlen? Droht eine Inflation? Waren die EU-Forderungen an Zypern ein politischer Fehler und führen sie zu einem Vertrauensverlust im Euro-Raum? Die Fragen stellen Esther Mitterstieler, "Wirtschaftsblatt", und Christoph Varga, ORF.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

