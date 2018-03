FPÖ-Obermayr: Weltwassertag darf nicht zum Jubeltag für Spekulanten werden

Korrektur zu OTS0031 - Kostbare Lebensgrundlage Wasser zunehmend im Fokus der Profithaie

Wien (OTS) - "Der morgige Weltwassertag ist, so wie das gesamte von der UNO dazu ausgerufene Jahr, der Zusammenarbeit im Bereich Wasser gewidmet", berichtet der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. "Was das für Österreich bedeuten kann, haben wir bereits wenige Tage nach Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon gesehen, als Spanien via Brüssel die 'europäische Wassersolidarität' einmahnte. Bereits damals hat die FPÖ darauf hingewiesen, dass es in Europa derzeit keiner nachbarschaftlichen Wasserhilfe bedarf, werden die vorhandenen Potentiale nur überall verantwortungsvoll genutzt. Dazu zählt, neben der Einstellung der unsäglichen Verschwendung im Zuge künstlicher Bewässerung von Golfplätzen und ungeeigneten Obst-Anbaugebieten, vor allem die Sanierung lecker Leitungen, durch die in manchen Regionen zwischen 50 und 90 Prozent des Wassers ungenützt versickern."

Obermayr weiter: "Sonderbar mutet auch die Schwerpunktsetzung in einer Pressemitteilung des Lebensministeriums an, in der unter anderem von 'grenzüberschreitender Wasserwirtschaft' und 'Kooperation auf dem Finanzsektor' die Rede ist. Der Finanzsektor hat ursächlich wenig mit unserer funktionierenden Wasserversorgung zu tun. Er tritt erst in den Vordergrund, seit auf dem Wassermarkt - wie bei jedem gefragten Rohstoff - massiv spekuliert wird und Großkonzerne begonnen haben, sich im Zuge der Wasser-Liberalisierung kommunale Wasserversorger und -dienstleister zu kaufen. Mit durchwegs verheerenden Folgen für die Verbraucher, die für steigende Preise reduzierte Versorgungssicherheit und -qualität erhalten. Gerade die Vertreter der österreichischen Bundesregierung sind am Tag wie im Jahr des Wassers und darüber hinaus gut beraten, unseren Wasserschatz sorgfältig zu hüten und keinesfalls zum Spielball internationaler Begehrlichkeiten und Spekulationswut zu machen", so Franz Obermayr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at