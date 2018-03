Becker zu Zypern-Plänen: Der Griff in die Pensionsgelder der Jungen darf nicht akzeptiert werden!

Finanzministerin Fekter hatte einen solchen Vorschlag schon in der ersten Verhandlungsrunde mit Zypern klar zurückgewiesen. Wir Senioren erwarten klare Linie der Eurogruppe!

Wien (OTS) - Zu den heute im zypriotischen Parlament abzustimmenden Sanierungsplänen hält Heinz K. Becker, Mitglied des Europäischen Parlaments und Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes fest:

"Die Idee, Gelder aus Pensionsfonds zur Rückzahlung von Staatsschulden zu verpfänden, hatte Zypern schon in der ersten Verhandlungsrunde der Eurogruppe vorgelegt. Österreichs Finanzministerin, Dr. Maria Fekter, hatte dies mit vollem Einsatz sofort verhindert. Das Verpfänden der Pensionen der Jüngeren kann und darf keine Lösung für Finanzprobleme der Gegenwart sein! Es ist indiskutabel, wenn eine nationale Regierung die Altersvorsorge ihrer Bevölkerung als Spielgeld für ihr Versagen einsetzt! Sollte das Parlament in Zypern diesen Plan nun dennoch annehmen, so erwarte ich von den Verhandlern der Eurogruppe eine entsprechend klare Antwort, nämlich: Nein, so nicht!"

Erst gestern wurde im Sozialausschuss des Europaparlaments die "Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten" (basierend auf den Ergebnissen des "Weißbuch Pensionen" abgestimmt.

Becker hatte sich in dieser Ausschusssitzung der Stimme enthalten, "weil darin eine fixe Anbindung des Pensionsantrittsalters alleine an die Beschäftigungsdauer verlangt wird und weil es mir nicht reicht, wenn diese Agenda insgesamt das Ziel verfolgt, das staatliche Pensionssystem solle künftig lediglich eine 'Existenzsicherung' garantieren und die Erhaltung des Lebensstandards solle über die zweite und dritte Pensionssäule erreicht werden. Wir haben immer gesagt - und bleiben dabei: Das staatliche System selbst muss ein würdiges Leben im Alter garantieren, eben nicht bloß Existenzsicherung!"

"Nur einen Tag nach diesen europäischen Empfehlungen - nämlich die zweite und dritte Säule auszubauen - geht nun Zypern her und verpfändet die Gelder genau dieser Pensionssäulen. Das ist absurd und darf von den Mitgliedern der Eurogruppe nicht akzeptiert werden", stellt Becker abschließend klar.

