Markus Lanz mit "Wetten, dass ..?" am 23. März erstmals zu Gast in Wien

Stars, Publikumslieblinge und spannende Wetten

Wien (OTS) - Topp, die Wette gilt! Morgen, am 23. März 2013, eröffnet Markus Lanz live um 20.15 Uhr in ORF eins seine erste "Wetten, dass ..?"-Ausgabe aus Österreich. Neben Stars und Publikumslieblingen stehen einmal mehr die spannenden Wetten im Mittelpunkt, bei denen diesmal unter anderem der richtige Standpunkt, der richtige Riecher und das richtige Gehör gefragt sind. Als Wettpaten nehmen in Wien Peter Weck, Rapper 50 Cent, Schauspielerin und Sängerin Anna Loos, Viktoria und Heiner Lauterbach und Oliver Pocher auf dem Sofa Platz. Außerdem präsentiert Mirjam Weichselbraun die Wiener Stadtwette, die noch bis zur Sendung ein gut gehütetes Geheimnis bleibt. Im Showprogramm dabei: Depeche Mode mit "Heaven", One Republic mit "If I Lose Myself" und Michael Bublé mit "It's a Beautiful Day".

Im Vorfeld seines ersten Wien-Gastspiels wurde Markus Lanz heute am Freitag, dem 22. März, im Wiener Rathaus eine ganz besondere Ehre zu Teil: Der Moderator wurde von Stadtrat Christian Oxonitsch mit dem Goldenen Rathausmann ausgezeichnet. Die Laudatio hielt ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Ich freue mich, dass Markus Lanz mit 'Wetten, dass ..?' in Wien Station macht und dadurch Bilder aus Österreich zur besten Sendezeit einem Millionenpublikum in Deutschland präsentiert werden. Wir könnten uns keinen besseren Moderator einer länderübergreifenden Familiensendung wünschen als einen Südtiroler, der in Deutschland lebt und die Wiener Kaffeehauskultur liebt." Fotos sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Die Kandidaten und ihre Wetten im Überblick:

Seine Wette ist der Hammer! Julian Böhme aus Lauenbrück wettet, dass es ihm spielend gelingen wird, den Nagel auf den Kopf zu treffen.

Philipp Preiss aus Kiel hat den Dreh raus. Er wettet, dass er zielgenau abdriften und unter erschwerten Umständen den richtigen Standpunkt einnehmen wird.

Für Stefan Brockamp aus Unna gehört Klappern zum Handwerk. Er wettet, dass er das richtige Gehör für stille Örtchen hat.

Outdoor-Wette: Jörg Söhner kommt aus Neulußheim in Baden-Württemberg. Er wettet, dass ein driftendes Fahrzeug seine ganz besondere Marke setzt und er genau dafür den richtigen Riecher hat. Das findet er wirklich "dufte"!

Die Kinderwette: Der achtjährige Vincent Ribbeck kommt aus dem schönen Maitenbeth. Er wettet, dass es bei ihm drunter und drüber gehen wird. Ohne Berührungsängste will er seine besonderen "Tischmanieren" präsentieren.

"Wetten, dass ..?" aus Wien - erstmals umfassend barrierefrei

Die aktuelle Ausgabe der Erfolgsshow wird barrierefrei für blinde und sehbehinderte sowie erstmals für gehörlose und hörbehinderte Menschen ausgestrahlt. Bei der Show am 23. März wird neben dem Audiokommentar, der bereits seit Jänner 2013 bereitgestellt wird, außerdem in Zusammenarbeit mit dem ZDF eine live-Untertitelung (TELETEXT-Seite 777) angeboten.

