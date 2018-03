TIGER baut R&D Kapazitäten am Standort Wels weiter aus

Wels (OTS) - Der Industrielack-Hersteller TIGER baut nicht nur sein Produktionsnetzwerk in China weiter aus - erst kürzlich wurde das dritte Werk in der Region Guangdong eröffnet - sondern erweitert auch am Hauptsitz in Wels. Um 1,0 Millionen Euro wurden jetzt bestehende Gebäudereserven des Forschungs- und Entwicklungszentrums (R&D) adaptiert und um knapp 700m2 zusätzlicher Laborfläche erweitert um den steigenden Anforderungen an innovativen Beschichtungslösungen gerecht zu werden.

Das zentrale Forschungs- und Entwicklungszentrum in Wels ist zusammen mit dem im letzten Jahr um 1,2 Millionen Euro ebenfalls erweiterten Metallic Competence Center (MCC) wesentlicher Teil des internen Netzwerks an Forschungs- und Entwicklungskapazitäten innerhalb der TIGER-Gruppe. Dank eines weiteren Forschungszentrums in Shanghai und Entwicklungszentren in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Ägypten, China und Vietnam stehen die Räder bei TIGER über die verschiedenen Zeitzonen hinweg niemals still.

TIGER ist mit einem Umsatz von EUR 224 Mio. der 5. größte Industrie-Pulverlack-Hersteller, der 1100 Mitarbeiter(davon 410 in Österreich) beschäftigt und seine Produkte in einem Netzwerk von weltweit 50 Vertriebsstandorten und 11 Werken auf 4 Kontinenten vertreibt und produziert.

