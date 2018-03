SP-Schinner zur europäischen Innovationshauptstadt Wien: Mit Bildungs- und Forschungsinfrastruktur fit für die Zukunft

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien ist wirklich eine Stadt der ErfinderInnen. Mit dem ersten Platz im europäischen Städteindex beweist Wien eindrucksvoll, dass es keinesfalls übertrieben ist Wien als "Innovationshauptstadt Europas" zu bezeichnen", freut sich SPÖ-Gemeinderätin Katharina Schinner. "Wien setzt schon seit langem auf Modernisierung bei der Forschungsinfrastruktur und hat u.a. mit seinem Life-Science-Cluster europaweit neue Maßstäbe gesetzt", berichtet die Mandatarin.

Die mit diesem Modernisierungsschub einhergehenden Veränderungen im Stadtbild seien zudem unübersehbar: Aspern IQ, der neue Campus Vienna Biocenter, Tech Gate Vienna und die TECHBase Vienna prägen das neue, moderne Stadtbild. "Diese Infrastruktur des Wissens soll in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut werden und Wien als SMART-City der Zukunft seinen Spitzenplatz im internationalen Wettbewerb behaupten. Nur so lässt sich die hohe Qualität unsere Stadt langfristig halten", so Schinner. Neben dem Life-Science-Bereich konnte Wien im Städtevergleich vor allem bei den Creative Industries, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie bei Verkehr und Logistik punkten.

