Sima freut sich über Auszeichnung für Wien als" innovativste Stadt Europas"

"Genauso wichtig ist aber auch die Zufriedenheit der Wienerinnen und Wiener mit den kommunalen Dienstleistungen!"

Wien (OTS) - Wieder einmal klare Nummer 1: Für Umweltstadträtin Ulli Sima ist das Ergebnis des Städteindex, in dem Wien als innovativste Stadt Europas, ausgezeichnet wird, mehr als erfreulich: "Wien steht auch bei diesem Ranking zu recht an der Spitze - unsere Stadt hat nicht nur die höchste Lebensqualität weltweit, sondern überzeugt auch in Sachen Innovationen", kommentiert Sima den jährlich veröffentlichten "Innovation Cities Global Index" der australischen Innovationsagentur 2thinknow. Für Sima machen sich in diesem Zusammenhang die vielen Investitionen und Projekte der städtischen Infrastruktur bezahlt. "Ich freue mich über diese internationale Auszeichnung - doch genau so wichtig ist, dass die Wienerinnen und Wiener mit dem kommunalen Angebot zufrieden sind und daran arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wien jeden Tag", so Sima. Konkret verweist Sima aus dem Umweltbereich auf die vielen Innovationen in Sachen Abfallentsorgung, Klimaschutzmaßnahmen und auch auf die Abwasserentsorgung. Darüber hinaus werde auch die Bevölkerung in viele Projekte miteinbezogen, alljährlich werden innovative Umweltprojekte mit dem Umweltpreis der Stadt Wien ausgezeichnet.

Modernste Abwasserentsorgung nach dem Vorbild der Natur -Kläranlage wird energieautark

So hat Wien mit der ebswien Hauptkläranlage eine der modernsten Kläranlagen der Welt, in der in den beiden biologischen Reinigungsstufen die Natur zum Vorbild genommen wird. Künftig wird die Anlage sogar energieautark. "Für die optimale Reinigung aller Wiener Abwässer verbraucht die Hauptkläranlage sehr viel Energie. Schon jetzt setzt man in der ebswien auf den Ausbau alternativer Energieträger. Nach Inbetriebnahme der neuen Klärschlammbehandlung 2020 kann das Unternehmen mehr Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, als es selbst benötigt und wird damit energieautark", erläutert Sima das innovative Vorhaben. "Das Projekt ist ein weiterer Schritt in Richtung einer Ökologisierung der Energieerzeugung in Wien und ein zentrales Klimaschutzprojekt. Zusätzlich reduziert es die Betriebskosten deutlich. "Wien zeigt, dass Innovationen im Umweltbereich auch wirtschaftlich äußerste sinnvoll sind", so Sima.

Wiens Abfallwirtschaft überfüllt das Ziel der zero-emission-city schon heute

Auch in der Abfallentsorgung setzt Wien auf modernste Technik und Innovation. In Wien liegt die gesamte Entsorgungskette - von der getrennten Sammlung des Mülls bis hin zur thermische Entsorgung - in kommunaler Hand. Der Restmüll wird in modernsten Anlagen thermisch verwertet, daraus wird sauberer Strom und Fernwärme erzeugt. Die moderne Wiener Abfallwirtschaft erspart der Umwelt übrigens 550.000 Tonnen klimaschädigende CO2-Äquivalente.

"Wiens Abfallwirtschaft über-erfüllt schon heute ganz klar unser Ziel der zero-emission city, die moderne Wiener Abfallverwertung spart dank modernster Technik viel mehr an schädlichen Gasen ein, als sie selber produziert", so Sima. Denn während die Abfallbehandlung 420.000 Tonnen CO2-Äquivalente verursacht, werden auf der anderen Seite ganze 550.000 Tonnen gespart: Durch die Gewinnung von Fernwärme aus der Restmüllverbrennung, der Vergärung der Küchenabfälle in der Wiener Biogasanlage, die Mülltrennung und die Wiederverwertung der Altstoffe sowie die Anwendung von Kompost im biologischen Landbau. "Somit ergibt sich am Ende des Tages ein Einsparungs-Überschuss von 130.000 Tonnen CO2-Äquivalenten: Diese Menge entspricht wiederum den Emissionen der Stromerzeugung für 130.000 Haushalte oder den Emissionen von 60.000 PKW, die jeweils 15.000 km fahren", so Sima. Aktuell wird in Sachen Abfallentsorgung gerade am letzten "Mosaik" der Entsorgungskette gebaut, dem modernen Abfall-Logistikzentrum in Simmering.

Modernstes Abfall-Logistikzentrum für die Entsorgungssicherheit Wiens

In dieser Hightech-Anlage wird künftig direkt neben der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau der Wiener Müll aufbereitet. Der vorbehandelte, gepresste Müll wird luftdicht in Ballen verpackt und geruchsneutral bis zur nachfolgenden thermischen Verwertung zwischengelagert. Mit dem Abfalllogistikzentrum wird auch bei möglichen Ausfällen oder Revisionen der Wiener Müllverbrennungsanlagen Entsorgungssicherheit der Millionenstadt gewährleistet.

Weitere Informationen zum ranking: Zum Ranking des "Innovation Cities Global Index":

http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-global-index-2012

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anita Voraberger

Mediensprecherin

Umweltstadträtin Mag.a Ulli Sima

Tel.: +43 1 4000 81353

Mobil: +43 664 16 58 655

E-Mail: anita.voraberger @ wien.gv.at

www.ullisima.at