Die Filmwelt mit Aha Erlebnis/Die Bavaria Filmstadt startet am 23. März in die Hauptsaison

München (ots) - Wie entsteht Deutschlands Lieblingstelenovela "Sturm der Liebe" oder wie viele Sendeminuten werden pro Tag für die Kultserie "Rosenheim Cops" gedreht und mit welchen Tricks und Kniffen arbeiten Filmemacher?

"Aha! So also machen das die Profis bei Film- und Fernsehproduktionen" staunen die Gäste nach ihrem Ausflug in die Bavaria Filmstadt. Denn während Führung mitten durch das 300.000 qm große Studiogelände, durch Kulissenstraßen, vorbei an Drehvillen und Studiohallen sowie beim neuen Live-Blick in das echte Sendestudio eines Shoppingkanals erfährt man spannende Geschichten über die Dreharbeiten und wichtige Fakten. Am Beispiel von Original-Kulissen und Themenstationen großer Filmklassiker und TV-Hits erklärt ein kompetenter Begleiter, wie Filme von der ersten Idee bis zur Nachbearbeitung entstehen. Brandaktuell ist ein nachgebautes Wetterstudio, in dem man sein Talent als Wetterfrosch testen kann -übrigens ist dieser Nachbau eine fast exakte Kopie des nur wenige Meter entfernten echten Studios, bekannt aus der täglichen Live-Sendung " Wetter vor acht" im Ersten mit den beliebten Moderatoren Claudia Kleinert, Sven Plöger und Karsten Schwanke.

Die Welt der Medien spielerisch entdecken

Nach dem Besuch des 4 D Erlebnis Kinos mit dem Animationsfilm "Lissi und die wilde Kaiserfahrt" geht es in die Indoor-Filmentdeckerwelt Bullyversum. Auch hier wird das Ausprobieren und Mitmachen ganz groß geschrieben. Es gibt Kabinen, in denen man Szenen aus dem Animationsfilm "Lissi und der wilde Kaiser" synchronisieren kann, eine Drehbühne mit den echten Sets von "(T)Raumschiff Surprise -Periode 1", auf der man vor laufender Kamera in die Rollen von Spucky, Schrotty und Captain Kork schlüpft, außerdem das Hui Buh-Showkino, in dem der pfiffigen Geist tatsächlich in Aktion mit den Gästen tritt. Interaktive 3 D Games und ein Feuerwerk von rund 300 Original-Exponaten aus Michael Bully Herbigs Leben und Werk sowie zahlreiche Themenstationen machen das Bullyversum zu einem Highlight des Filmstadt-Besuchs, das Spaß und Unterhaltung mit interessanten Informationen kombiniert.

Informationen

Die Bavaria Filmstadt ist ein Ganzjahresausflugsziel und hat täglich geöffnet (geschlossen nur am 24./25.12.). Für das Programm Filmstadt Komplett mit Bullyversum, 4 D Erlebnis Kino und Führung sollte man rund vier Stunden Zeit mitbringen.

Während der Hauptsaison von 23. März bis 3. November 2013 sind die Öffnunsgzeiten von 9.00 bis 18.00 Uhr, letzter Einlass für das Programm Filmstadt Komplett ist 15.00 Uhr. .

Internet: www.filmstadt.de

Bei www.facebook.de/BavariaFilmstadt gibt es regelmäßig spannende News rund um die Bavaria Filmstadt und ihre Produktionen sowie tolle Verlosungen und Gewinnspiele.

