Limitierte Hüftprothesen sind erst der Anfang

NÖ Ärztekammer: Größere Einsparungen im Gesundheitsbereich sind nur beim Patienten möglich

Wien (OTS) - "Die Patientinnen und Patienten in Österreich werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie immer mehr von ihrem Recht auf medizinische Versorgung weggenommen bekommen", so Dr. Christoph Reisner, Präsident der NÖ Ärztekammer anlässlich der aktuellen Aufregung um kontingentierte Hüftprothesen in Oberösterreich. "Die Vorboten sind schon überall zu spüren, beispielsweise durch unzumutbar lange Wartezeiten auf Magnetresonanz-Untersuchungen, die politisch in dieser Form verordnet sind, obwohl genügend Kapazität vorhanden wäre."

Und das ist erst der Anfang: Wenn die kommende sogenannte Gesundheitsreform greift, dann wird es massive Einschnitte in die medizinische Versorgung geben müssen. "Das von der Politik angestrebte Einsparpotential ist derartig groß, dass es gar nicht anders gehen wird", zeigt sich Präsident Dr. Reisner überzeugt.

Politik verspricht der Bevölkerung das Gegenteil

Die Ärztekammer für Niederösterreich stört dabei vor allem, dass die Politik nicht zu ihren Entscheidungen steht und der Bevölkerung die Wahrheit sagt, sondern sogar das Gegenteil verspricht. "Jeder Gesundheitsökonom kann vorrechnen, dass es nicht gehen wird, derartige Beträge einzusparen und gleichzeitig ohne medizinische Einschnitte sogar die Qualität zu steigern. Auch der Rechnungshof hat sich dazu schon sehr kritisch zu Wort gemeldet." In diesem Zusammenhang klingt es geradezu verhöhnend, wenn der Gesundheitsminister vollmundig fordert, "dass die Patienten die beste medizinische Versorgung bekommen müssen und dass die Ärzte das zu entscheiden hätten".

Die Realpolitik verhindert jedoch genau das immer mehr. Unsere Ärztinnen und Ärzte befinden sich schon lange in der Zwickmühle zwischen medizinischer Notwendigkeit und ökonomischem Druck. "Die Leistungskataloge der Krankenkassen verhindern bereits auf vielen Ebenen Behandlungen und Untersuchungen, die aus medizinischer Sicht zweckmäßig und notwendig sind. Schnelltests zur Diagnosestellung eines Herzinfarktes sind in jedem Krankenhaus Standard, werden jedoch in der Ordination von den Krankenkassen nicht bezahlt. Sogenannte "Chefärzte" entscheiden über Bewilligungen von notwendigen Medikamenten, ohne den Patienten jemals gesehen, geschweige denn untersucht zu haben."

Der Rotstift wird in Zukunft regieren

"Wenn heute angeblich mehrere Milliarden Euro jährlich Optimierungsmöglichkeit im System stecken, wer hat denn da seinen Job nicht gemacht und diese Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten zu verantworten?"

Anstatt wirklich im Sinne der Patientinnen und Patienten zu optimieren, wird jedoch massiv Geld ins System gepumpt, um ohne medizinischen Nutzen zusätzliche Bürokratieebenen zu schaffen und den Ärztinnen und Ärzten die Arbeit weiter zu erschweren. "Und wenn das auch nicht hilft, wird eben von Politikern und Verwaltungsbeamten mit dem Rotstift gnadenlos limitiert und gestrichen, ohne Rücksicht auf die medizinische Notwendigkeit und allfällige Folgekosten. Das zeigt das aktuelle Beispiel in Oberösterreich ganz deutlich", so Präsident Dr. Reisner weiter.

Der Weg der Politik: Leistungskürzungen und Arbeitsbehinderung der Ärzteschaft durch Bürokratie

Der Weg der Politik ist daher vorgezeichnet: "Einsparungen durch Leistungskürzungen und Arbeitsbehinderung der Ärzteschaft durch Bürokratie werden dafür sorgen, dass immer weniger Zeit für Untersuchungen und Behandlungen zur Verfügung steht. Sinnvolle Strukturoptimierungen, mit denen man ein wenig einsparen könnte, sind für mich aus heutiger Sicht nicht ersichtlich."

Besonders verärgert zeigt sich die niederösterreichische Ärztekammer, weil immer wieder versucht wird, Ärztinnen und Ärzte für diese Entwicklung im Gesundheitssystem verantwortlich zu machen. Ganz das Gegenteil ist der Fall, ausschließlich die Politik ist verantwortlich dafür. "Wir werden nicht müde werden, Missstände aufzuzeigen. Wir sind auch bereit für Reformen, die in der Lage sind, die medizinische Versorgung zu verbessern. Wir fordern dringend eine Reform der veralteten Leistungskataloge für die Ordinationen in Österreich und die Anpassung an eine zeitgemäße Medizin. Beschränkungen von notwendigen Leistungen haben hier nichts verloren."

