Lachsalventruppe "Team Stronach" verhöhnt die eigenen Wähler!

Wien (OTS) - "Jeder gegen jeden" lautet offensichtlich das Motto der Lachsalventruppe "Team Stronach" in Niederösterreich! Kaum ist der für seinen autoritären Führungsstil bekannte Stronach in Kanada, bekämpft sich die aus politischen Gesinnungsflüchtlingen bestehende Mannschaft dieser "Wunderbewegung" mehr als gnadenlos.

"Beispiele gefällig? Karin Prokop war vor der Landtagswahl da, nun ist sie wieder weg...auch als Landesobfrau! Ernest Gabmann jr. war am Wahlabend als Landesrat da, kurz danach war er wieder weg. Nun soll er angeblich wieder als Landesobmann da sein! Elisabeth Kaufmann-Bruckberger war am Wahlabend als Klubobfrau da, am nächsten Tag auf Zuruf von Stronach auf einmal wieder weg. Weggelobt in die Landesregierung...statt Gabmann jr.! Der politische Nobody namens Walter Laki ist derzeit nicht mal für den Landtag legitimiert...soll aber Klubobmann in NÖ Landtag werden...oder wieder doch nicht? Gabmann jr. möchte selbst sehr gerne dieser hochbezahlte Klubobmann werden! Und der österreichische Beppe Grillo, also Stronach selbst? Der ist kurz nach der Wahl ebenfalls wieder verschwunden...wohin? Richtig geraten: nach Kanada! Wie ernst nimmt diese politische Dilettantentruppe eigentlich tatsächlich die selbst auferlegten Paradigmen wie Wahrheit, Transparenz und Fairness?", fragt sich der freiheitliche Landesparteisekretär NAbg. Ing. Christian Höbart.

"Tatsächlich geht es den politischen Schaustellern des 'Team Stronach' einzig und allein um den Drang zum Futtertrog, Stronach selbst durschaut dieses perfide Spiel nicht, da er gewisse Abläufe nicht mehr erkennt und auch kaum bis nie hier in Niederösterreich vor Ort ist. Diese Überlegungen sollten die Wähler in Ihre nächsten Entscheidungen mit einfließen lassen, ob so eine politische Lachsalventruppe wählbar ist!", schließt Höbart.

