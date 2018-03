Radhelm-Aktion 2013 für Volksschüler im Burgenland gut gestartet - AUVA-Tipps für sicheres Radfahren

Wien (OTS) - Die von der AUVA-Landesstelle Wien unterstützte Radhelm-Aktion für Kinder der vierten Klassen der burgenländischen Volksschulen ist 2013 wieder gut angelaufen. Es gibt die geprüften Helme um günstige 10 Euro nun das dritte Jahr. Bis Ende Mai hoffen die Veranstalter - das Schulservice des Landesschulrates Burgenland und die AUVA-Landesstelle Wien -, dass 500 Kinder das Angebot nützen und gut geschützt los radeln.

"Nur ein passender, geprüfter und guter Radhelm schützt bei einem Unfall. Daher nehmen wir den burgenländischen Familien gerne die Mehrkosten für Top-Helme ab. Wir von der AUVA-Landesstelle Wien fördern Aktionen und Projekte, die zum Schutz von Schulkindern beitragen. Für die Prävention während der Schulzeit und auf dem Schulweg sind wir als Sozialversicherung zuständig. Eines ist jedenfalls sicher: der beste Helm nützt nichts, wenn er nicht getragen wird. Das gilt für Kinder und gleichermaßen für Erwachsene.", sagte Ing. Bernd Toplak, stellvertretender Abteilungsleiter des Unfallverhütungsdienstes der AUVA-Landesstelle Wien, bei der Helmübergabe am 22. März in der Volksschule Kleinhöflein.

Radhelm muss passen

Dass der Helm schützt, ist den meisten bekannt. Aber der Helm muss auch richtig eingestellt sein und passen, damit er wirklich schützen kann. Wichtig ist, Passform und Gurteinstellung sind vor jeder Fahrt zu überprüfen. Für die Eltern hat die AUVA-Landesstelle Wien dazu einige Tipps:

Der Radhelm sitzt dann gut, wenn weder er noch die Gurtbänder in irgendeine Richtung abgestreift oder verschoben werden können. Lässt sich der Helm drehen, ohne dass sich der Kopf mitbewegt, bitte den Kopfring fester einstellen.

Der Helm darf nicht in das Gesicht oder den Nacken rutschen. Lässt sich der Helm über die Augen kippen, dann sind die hinteren Gurtbänder zu lose.

Alle Gurtbänder müssen eng am Kopf anliegen, der Helm darf sich nicht auf- und ab bewegen. Das Kinnband bleibt bei der Fahrt geschlossen.

Die richtige Einstellung kann mit den Kindern einfach zuhause vor dem Spiegel geübt werden. Dann können sie den Sitz selbst überprüfen ehe sie sich allein auf den Weg machen.

Die AUVA bietet den Volksschulen AUVA-Radworkshops für 6- bis 10-Jährige an. Diese sind nicht nur eine gute Vorbereitung zur Beherrschung des Fahrrades: sie beinhalten auch Helmsicherheitschecks. Nähere Infos: www.radworkshop.info.

Fotolink:

http://auva.celumimagine.com/pindownload/login.do?pin=4X6IX

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen Schüler, Studenten und Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr. Die Landesstelle Wien betreut in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 42 Prozent der AUVA-Versicherten. Pro Jahr erhalten 120.000 Verletzte in den Wiener AUVA-Unfallkrankenhäusern Meidling und Lorenz Böhler sowie 1.900 Patienten in den Rehabilitationszentren Wien-Meidling und Weißer Hof, Klosterneuburg, die bestmögliche Behandlung. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA - die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

