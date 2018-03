ORF III mit Teil 8 von Hugo Portischs "Österreich I" und einem Abend mit Christian Thielemann

Am 23. und 24. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Im ORF-III-Hauptabend am Samstag, dem 23. März 2013, beschäftigt sich die achte Folge von "Österreich I" von Hugo Portisch und Sepp Riff - "Verlockung und Gewalt" - um 20.15 Uhr mit der Vereinnahmung der Österreicherinnen und Österreicher durch den Nationalsozialismus. Nach dem "Anschluss" Österreichs ans Deutsche Reich wurden Zwang und Druck von politischer Seite immer massiver, während der Blick darauf gleichzeitig durch zahlreiche Freizeitangebote und Aktivitäten verstellt wurde. Die gesamte zwölfteilige ORF-III-Edition der Dokumentationsreihe "Österreich I" ist ab 29. März auch als DVD-Box im Handel und im ORF-Shop erhältlich.

Um 22.00 Uhr zeigt ORF III eine weitere Facette des Nationalsozialismus in Österreich. Die Dokumentation "Berggasse 19 -Freuds verschwundene Nachbarn" begleitet durch ehemalige Sammelwohnungen, die im Zuge der "Arisierungen" unter den Augen der Wiener Bevölkerung eingerichtet wurden, ausgehend von Sigmund Freuds einstiger Wohnadresse, der Berggasse 19 im 9. Wiener Gemeindebezirk.

Am Sonntag, dem 24. März, steht der Abend im Zeichen von Christian Thielemann. Der international gefragte deutsche Musiker leitet vom 23. März bis 1. April die Salzburger Osterfestspiele. Um 19.20 Uhr zeichnet ein "Erlebnis Bühne"-Künstlerporträt die Stationen von Thielemanns Werdegang nach und hinterfragt das Geheimnis seines Musizierens. Was begeistert Orchestermusiker wie Publikum so an Christian Thielemann? Um 23.10 Uhr dirigiert Christian Thielemann "Johannes Brahms - Ein deutsches Requiem", ein aufwühlendes Werk voll des intensiven Versuchs, Hoffnung und Trost zu spenden. In der Interpretation unter Thielemann sind mit Christian Gerhaher und Christine Schäfer zwei der gegenwärtig empfindungsstärksten Sänger zu sehen.

Um 20.15 Uhr präsentiert Barbara Rett im Rahmen von "Erlebnis Bühne" Beethovens einzige Oper "Fidelio" aus der Wiener Staatsoper, dirigiert von Leonard Bernstein. Unter der Regie von Otto Schenk brillieren der deutsche Tenor René Kollo, die Sopranistin Gundula Janowitz und in der Rolle der Marzelline die Sopranistin Lucia Popp, die vor 20 Jahren gestorben ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at