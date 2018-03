Stiftungsboom in Deutschland, Österreich hinkt nach!

Anzahl der Stiftungen sank 2012 in Österreich, während in Deutschland 20.000ste Stiftung gegründet wurde.

Wien (OTS) - Die Rahmenbedingungen für Philanthropen und Stifter sind in Österreich nach wie vor besonders ungünstig. So ist es nicht verwunderlich, dass es hierzulande 99% weniger gemeinnützige Stiftungen als in Deutschland oder der Schweiz gibt. Leisten Stiftungen in diesen Ländern einen massiven Beitrag für Forschung, Kultur und Soziales, fehlt es in Österreich an solchen Fördereinrichtungen. Am Spendentag 2013 diskutieren Vertreter aus Deutschland, Schweiz und Österreich, welche Rahmenbedingungen für Stifter in Österreich notwendig wären.

Heidi Horten ist bekannt für ihr gemeinnütziges Engagement. Das Vermögen der viertreichsten Österreicherin befindet sich in Österreich, gutes tut sie allerdings mittels der in Zürich angesiedelten, gemeinnützigen "Helmut Horten Stiftung". Ähnlich agiert auch Peter Pühringer. Er gehört mit seiner Privatstiftung "POK Pühringer Privatstiftung" zu den 40 reichsten Österreichern. Nach eigenen Angaben hat er bisher an die 100 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke - unter anderem 10 Millionen Euro für die Wiener Sängerknaben - zur Verfügung gestellt. 2012 wurde seine Stiftung in Österreich aufgelöst und in der Schweiz als gemeinnützige Stiftung neu gegründet! Über 100 Stiftungen wurden in der letzten Zeit in Österreich aufgelöst. Gleichzeitig boomt der gemeinnützige Stiftungsbereich in Deutschland und der Schweiz.

Philanthropisches Kapital wandert ins Ausland ab

Philanthropisches Kapital fließt ins Ausland ab, da Stiften in unseren Nachbarstaaten wesentlich einfacher, begünstigt und auch mehr wertgeschätzt wird. Während das Gemeinnützigkeitsrecht etwa in Deutschland gerade mit dem Ziel, den Dritten Sektor zu fördern, vereinfacht wird, fehlen in Österreich ähnliche Initiativen. "Gab es bisher schon wenige Mäzene und Großspender in Österreich, so werden diese jetzt auch noch vertrieben", weist Dr. Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria, auf diese dramatische Entwicklung hin.

Spendentag 2013 erkundet Rahmenbedingungen für gemeinnütziges Stiften

Welche Rahmenbedingungen zum Stiftungsboom in Deutschland und der Schweiz beigetragen haben und welche dies in Österreich verhindern, diskutieren Experten beim Spendentag am 16. April in der Diplomatischen Akademie in Wien. Mit der Forderung nach einer aktiven Standortspolitik für Philanthropen - insbesondere verbesserte rechtliche und steuerliche Bedingungen - wendet sich der Fundraising Verband Austria an Finanzministerin Dr. Maria Fekter.

