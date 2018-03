"Magische Ostern" am 24. März in ORF 2

Brauchtum und Tradition in und um Innsbruck

Wien (OTS) - So schön ist Ostern in Innsbruck: "Magische Ostern" zeigt am Sonntag, dem 24. März 2013, um 16.05 Uhr in ORF 2, dass in der Tiroler Landeshauptstadt in der Osterzeit an jeder Ecke und an jedem Tag etwas Neues entdeckt werden kann. So gibt es beginnend mit Palmsonntag eine Vielzahl an Prozessionen - mit schönen Palmlatten und Palmbuschen. In der Osterwoche hat aber jeder Tag seine besonderen Traditionen: Zum Kalvarienberg und der Arzler Kapelle pilgern die Kinder, um dort die Fußwaschung am Gründonnerstag erklärt zu bekommen. Frische Kräuter gibt es noch wenige vor Ostern, aber aus immergrünen Zweigen und den ersten Frühlingsblumen lassen sich vorösterliche Kräutermenüs zubereiten, wie bei Chez Nico ein Osternest aus Linsen, Kohl und Wacholder - der Wacholder natürlich selbst gepflückt auf den Sonnenhängen von Innsbruck.

Die ersten Lämmer finden ihr Futter auf den schneefreien Wiesen. Osterlämmer aus feinem Sandteig werden von Barbara Pernlocher für den Wiltener Markt hergestellt. Üblicherweise findet der Markt am Wiltener Platzl wöchentlich statt, vor Ostern werden neben "normalen" regionalen Produkten auch Osterspezialitäten angeboten. Zu den Ostertraditionen in Dörfern wie etwa in Arzl gehört auch das Osterschießen, wo bereits die ganz jungen Arzler mit einem guten Schuss Osterhasen und Eier gewinnen können.

Nirgendwo sonst liegt die Grenze zwischen Stadt und rauer Bergwelt so nah beisammen. Mit der Nordkettenbahn erreicht man direkt vom Stadtzentrum die Seegrube mit einem fulminanten Blick auf Innsbruck. In unmittelbarer Stadtnähe gibt es noch die Möglichkeit zum Skifahren und Snowboarden. Davor lässt sich noch ein ausgiebiges Ostermenü in der Alpenlounge auf der Seegrube genießen: Lammrücken und - wie sollte es anders sein - der traditionelle Seegruben-Strudel.

