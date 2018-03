Leichtfried zu Zypern: Vermögende stehlen sich nun aus der Verantwortung

SPÖ-EU-Delegationsleiter kritisiert Vorgehensweise zur Rettung Zyperns

Wien (OTS/SK) - "Die Entwicklung eines Rettungsplans für Zypern läuft gerade in die falsche Richtung", warnt SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Mit Zyperns Plan, Pensionsfonds und von allen Steuerzahlern finanzierte Staatsvermögen zur Finanzierung heranzuziehen, stehlen sich damit die Vermögenden aus der Verantwortung für das Land. Die Last darf nun nicht auf Ärmere und den Mittelstand abgewälzt werden." ****

Der SPÖ-Europaabgeordnete fordert vielmehr eine Beteiligung größerer Vermögen. Leichtfried: "Bei den zypriotischen Spareinlagen sollte es ab 100.000 Euro eine Abgabe von 12,5 Prozent geben, ab 500.000 Euro 15 Prozent. Gleichzeitig sollten Sparguthaben von weniger als 100.000 Euro unangetastet bleiben. Es braucht außerdem einen längerfristigen Plan für mehr Gerechtigkeit. Dazu zählt die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, Vermögensabgabe sowie die Erhöhung der Körperschaftssteuer." Zudem sollten Spareinlagen künftig nicht mehr so hoch wie bisher verzinst werden.

Kommt es vonseiten Zyperns zu keinem Einlenken, müsse auch ernsthaft über dessen Ausstieg aus der Eurozone nachgedacht werden. "Geordnet, wohl überlegt und mit Unterstützung der Europäischen Union", betont Leichtfried. (Schluss) bj/mp

