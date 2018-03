Steibl: Mut zu Kind und Familie machen

ÖVP ist Partner für Familien, nicht Vormund – Österreich soll familienfreundlichstes Land Europas werden

Wien, 22. März 2013 (ÖVP-PK) "Wir wollen Mut zu Kind und Familie machen – das ist unsere Verantwortung", erklärt ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl nach dem heutigen Familien-Frühstück von Vizekanzler Michael Spindelegger und Familienminister Reinhold Mitterlehner. "Mit der ÖVP haben die Familien einen verlässlichen Partner. Wir schreiben Familien nicht vor, wie sie zu leben haben, sondern stärken sie in ihrer Eigenverantwortung. So setzt die ÖVP die richtigen Impulse für Familien", so Steibl, die das Ziel der ÖVP präzisiert: "Österreich soll das familienfreundlichste Land Europas werden." ****

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu stärken, brauche es nun weitere Schritte: "Mit der Familienbeihilfe NEU, der Verlängerung des verpflichtenden Gratis-Kindergartenjahres, der Einführung eines zweiten verpflichtenden Jahres für Kinder mit Sprachdefiziten und dem weiteren Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen geht die ÖVP den richtigen Weg." Die ÖVP-Familiensprecherin verweist außerdem auf wichtige Maßnahmen, die bereits gesetzt wurden: "Entscheidende Verbesserung brachte das Familienrechtspaket, die Direktauszahlung der Familienbeihilfe, das Top-Jugendticket oder auch die Pflegefreistellung. Familien

brauchen nicht nur Zeit, sondern auch einen guten Mix aus Steuerbegünstigungen, Geld- und Sachleistungen sowie Wahlfreiheit. Dafür steht die ÖVP", schließt Steibl.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at