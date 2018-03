Städteindex: Wien als innovativste Stadt Europas

Unter 445 Städten weltweit auf dem 3. Platz hinter Boston und New York

Wien (OTS) - Der jährlich veröffentlichte "Innovation Cities Global Index" der australischen Innovationsagentur 2thinknow, der weltweit 445 Städte hinsichtlich ihres Innovationspotenzials miteinander vergleicht, brachte ein für die Wienerinnen und Wiener erfreuliches Ergebnis. Die Stadt Wien belegte dabei aktuell den 3. Platz, nur knapp hinter den beiden ex aequo gereihten US-Städten Boston und New York und machte damit gegenüber dem Jahr 2011 zwei Plätze gut. Innerhalb Europas gilt Wien damit sogar als die innovativste Stadt und liegt auf dem 1. Platz, knapp vor Paris, München und London sowie vor Kopenhagen und Amsterdam. Gleichzeitig erhielt Wien von den Analysten des Instituts das Prädikat "Nexus City" verliehen, das den 35 innovativsten Städten der Welt vorbehalten ist. Der Index wird alljährlich publiziert, um Innovationsträgern bei der Festlegung zu helfen, an welchen Orten der Welt innovative Ideen die besten Rahmenbedingungen zur Realisierung vorfinden.

162 Bewertungskriterien

Das Bewertungssystem der 2006 gegründeten Innovationsagentur 2thinknow enthält laufend aktualisierte Daten von 1.540 Städten, von denen 445 in die Wertung genommen wurden. Bei der Untersuchung von 31 Innovationsbereichen stützt sich die Agentur auf insgesamt 162 Indikatoren anhand derer die Bewertung, Definition und Schaffung einer innovativen Stadt festgestellt werden soll. Für den aktuellen Bericht wurden diese Indikatoren in drei Faktoren zusammengefasst:

Kulturgüter, humane Infrastruktur - vor allem Mobilität, Startups, Bildung, Technologie - sowie vernetzte Märkte. Auf Basis dieser Faktoren wird gemessen, welche Voraussetzungen es in den einzelnen Städten gibt, um innovative Ideen erfolgreich in regionale oder globale Innovationen umzusetzen.

