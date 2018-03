Schloss Laxenburg startet mit Highlights in die neue Saison

BesucherInnen erwartet ein buntes Programm von Zirkus über Ritterfest bis Komödienspiel

Wien (OTS) - Am 23. März 2013 öffnet das Schloss Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, wieder seine Pforten für die BesucherInnen. Damit bietet die Franzensburg Kulturbegeisterten ab sofort wieder einen Einblick in den Glanz und das Schicksal der Habsburger Dynastie. Auch die traditionelle Fähre, die seit 1811 die Franzensburg mit dem Festland verbindet, sowie der Bootsverleih haben wieder geöffnet und läuten offiziell die warme Jahreszeit ein.

Zauberhafter Saisonbeginn

Manege frei heißt es von 22. bis 24. März bei den zauberhaften Vorstellungen des traditionsreichen Circus Pikard. Die Artistenfamilie Schneller zeigt täglich um 15.30 Uhr ihr Können. Der Zirkus schlägt sein Zelt beim Erholungszentrum im Schlosspark auf, um die BesucherInnen bei den zweistündigen Vorstellungen in den Bann zu ziehen.

Offizieller Saisonstart am 23. März

Ab dem 23. März lädt das Schloss Laxenburg BesucherInnen wieder zum Entdecken und Staunen ein, denn es finden wieder Führungen durch das Museum Franzensburg und den Hohen Turm statt. Bei Schönwetter jeweils um 11.00, 12.00, 14.00 und 15.00 Uhr, die Führungen "Hoher Turm und Dächer" um 13.00 Uhr und 16.00 Uhr. Frühlingsgefühle kommen ab 07. April beim beliebten Sonntagsprogramm mit Parkführungen, waldpädagogischen Ausgängen oder den Matineen im Grünen Lusthaus auf. Hier können BesucherInnen im Grünen relaxen oder erholsame Stunden an Bord der traditionellen Fähre oder eines Leihbootes verbringen.

Event für Autofreunde

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Saison ist das 30. PR-Treffen des Mercedes-Benz SL-Club Austria. Dieser Event findet am 01. Mai in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr beim Parkhaupteingang (P1) statt. Der imperiale Charakter der ehemaligen kaiserlichen Gebäude bietet einen einzigartigen Rahmen für faszinierende Fahrzeuge aller Baujahre.

Komödienspiele auf der Franzensburg

Sommertheater vom Feinsten in malerischem Ambiente bietet das Komödienspiel auf der Franzensburg. Dieses Jahr wird mit "Eine Nacht in Venedig oder die wundersamen Abenteuer des Commissario Pinzetti", eine Verwechslungskomödie von Sunsanne Felicitas Wolf, frei nach J. Strauss präsentiert. In dem Stück, das kurz vor Beginn des Karnevals in Venedig spielt, versucht Commissario Pinzetti (Johannes Seilern) verzweifelt, ein Techtelmechtel zwischen seiner schönen Frau Barbara und dem Prinzen Pino Urbino (Valentin Schreyer), einem bekannten Playboy, zu verhindern. Natürlich stoßen Pinzettis Pläne dabei auf ungeahnte Hindernisse der komischen Art.

Das Mittelalter hautnah erleben

Von 21. bis 22. September sowie von 28. bis 29. September findet das Große Ritterfest Laxenburg 2013 am Turnierplatz im Schlosspark statt. Dabei lässt die Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft durch das Forum Antiquum den Ritterkult des beginnenden 19. Jahrhunderts wieder auferstehen. Geboten wird mittelalterliches Treiben von alter Handwerkskunst bis spektakuläre Auftritte geharnischter Ritter.

