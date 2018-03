Neues Perspektivenheft zur Sprachlichen Bildung im Kindergarten

Rot-Grünes Forschungsprojekt zum frühen Spracherwerb

Wien (OTS) - Die neueste Ausgabe des Magazins "Perspektiven" ist dem "Spracherwerb und der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit im Kindergarten" gewidmet. Im Jahr 2010 wurde ein zweijähriges intensives Forschungsprojekt zum Thema "Spracherwerb im Kindergarten" gestartet: Ein ExpertInnen-Team aus den Bereichen Bildungswissenschaft, Psychologie, Sprachwissenschaft und Soziologie erforschte in mehreren Kindergärten im 15. Bezirk Formen, Wege und Bedingungen des Erlernens von Erst- und Zweitsprachen von Kindern in Wiener Kindergärten.

Besonderes Augenmerk auf Mehrsprachigkeit

Die Untersuchung der Bedeutung von Beziehungsfaktoren und Kommunikationsformen für den Spracherwerb standen im Fokus des Projektes. Besonderes Augenmerk galt auch den speziellen Bedürfnissen von Kindern, die zwar mehrsprachig aufwachsen, aber erst im Kindergarten verstärkt mit Deutsch konfrontiert werden. Ausgehend von diesem Projekt steht daher die Wirksamkeit spezieller Maßnahmen sprachlicher Bildung und Sensibilisierung auf die sprachliche und emotionale Entwicklung der Kinder im Mittelpunkt des Magazins. Das Forschungsprojekt ist eine gute Grundlage um dem Bereich Mehrsprachigkeit im Kindergarten ein besonderes Augenmerk zu schenken und in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen besonders zu berücksichtigen.

"Ausgehend von den Empfehlungen aus den Forschungsergebnissen zielt die wesentliche Umsetzungsrichtung auf eine nachhaltige Festigung der Haltung und Grundeinstellung der Pädagoginnen und Pädagogen, die täglich mit den Kindern arbeiten. Die Veröffentlichung der "Perspektiven" zur sprachlichen Bildung im Kindergarten bietet die Möglichkeit, die gewonnenen Erkenntnisse und Empfehlungen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kindergärten Wiens zukommen zu lassen", erklärt Daniela Cochlar, Leiterin der MA 10.

Hoch entwickeltes Sprachniveau in allen gesprochenen Sprachen

"Wesentlichste Ziele des Forschungsprojekts waren unter anderem auch die Erarbeitung und Entwicklung von Methoden, Materialien und Modellen zur Steigerung der sprachlichen Kompetenzen von Kindern in der Erst- und Zweitsprache und die entsprechende Förderung der Kinder in den beteiligten Kindergärten. Diese Ansätze, Modelle und Ergebnisse sind in den aktuellen "Perspektiven" abgebildet", so GR Jürgen Wutzlhofer (SPÖ). "Über die Hälfte der Kinder in Wiens Kindergärten ist mehrsprachig. Das ist grundsätzlich sehr erfreulich", so die Grüne Bildungssprecherin, GRin Martina Wurzer, "unser Ziel ist es, langfristig ein möglichst hoch entwickeltes Sprachniveau in allen gesprochenen Sprachen zu erreichen. Wenn wir mehrsprachige Kinder zwingen, sich auf nur eine Sprache zu beschränken, schneiden wir sie von ihrem Potential ab, behindern ihre Entwicklung und vermindern ihre Chancen für ihren gesamten Bildungsweg. "

Zentrale Erkenntnisse des Forschungsteams

Sinnvolle Sprachförderung besteht darin, sowohl die Mehrheitssprache als auch die Erstsprache aktiv zu unterstützen.

Um Mehrsprachigkeit im Kindergarten sichtbar zu machen, sollen die von Kindern gesprochenen Sprachen auf vielfältige Weise - etwa durch Wandzeitungen und ausgehängte Informationen - einbezogen werden.

Mehrsprachige MitarbeiterInnen sollen sowohl Deutsch als auch ihre Erstsprache aktiv und selbstbewusst verwenden.

Es ist wesentlich, dass Kinder die Erfahrung machen, dass durch Sprache Relevantes vermittelt wird, bedeutsame Erfahrungen und Gefühle ausgedrückt und Interessantes und Herausforderndes berichtet wird.

Pädagoginnen und Pädagogen sollen auf die Interessen und Bedürfnisse sprachlich eingehen und so den Spracherwerb der Kinder unterstützen.

Die frühe sprachliche Förderung und damit verbundene Mehrsprachigkeit soll eine wesentliche Rolle in der Ausbildung einnehmen.

Die Wertschätzung der Erstsprache der Kinder unterstützt sie beim Eingewöhnen im Kindergarten.

Das Perspektivenheft zur "sprachlichen Bildung im Kindergarten" liegt in limitierter Anzahl in der Stadtinformation im Wiener Rathaus, Friedrich-Schmidt-Platz 1 auf.

Pressebild unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nina Böhm

Mediensprecherin Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81378

Tel.: +43 676 8118 81378

nina.boehm @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/