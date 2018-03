Städtebund: "Jugend in Städten" ist Thema der neu erschienenen Österreichischen Gemeindezeitung (ÖGZ)

Wien (OTS) - Die aktuelle März-Ausgabe der ÖGZ widmet sich dem Schwerpunkt "Jugend in Städten". Junge Menschen interessieren sich vor allem für Zukunftsthemen wie Ausbildung, Jobchancen, Gleichberechtigung oder andere gesellschaftliche Herausforderungen.

Interessant dabei ist das Mitbestimmungsverständnis der heutigen Jugend: Partizipation unter Jugendlichen bezieht sich meist auf das persönliche soziale Umfeld. "Neue Medien" spielen dabei eine entscheidende Rolle. Via Handy und Internet werden soziale Kontakte geschlossen und gepflegt, Meinungen gebildet und Treffen organisiert. Gut vernetzt, verlagert sich das Freizeit- und Konsumleben zunehmend in den öffentlichen Raum. Parks und andere zentrale Plätze dienen als Bühne, um sich selbst zu präsentieren, auszutauschen und Grenzen auszuloten. Ein Ort, an dem Jugendliche wichtige Erfahrungen machen, diese sind wiederum eine wichtige Voraussetzung für ein aktives Mitwirken in unserer Gesellschaft. Die Erschließung und Nutzung des öffentlichen Raums durch Jugendliche sollten von Eltern, PädagogInnen und Verantwortlichen daher als Chance gesehen werden: "Letztlich stärken diese Erfahrungen die gesellschaftliche Integration und die Kompetenzen für demokratische Beteiligung", sagt Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger.

Informationen über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die kommunale Interessenvertretung von insgesamt 245 Städten und größeren Gemeinden. Etwa 65 Prozent der Bevölkerung und 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Österreichs Ballungsräumen.

Mitglieder des Städtebundes sind neben Wien und den Landeshauptstädten praktisch alle Gemeinden mit über 10.000 EinwohnerInnen. Die kleinste Mitgliedsgemeinde zählt knapp 1.000 EinwohnerInnen. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Der Österreichische Städtebund ist Gesprächspartner für die Regierung auf Bundes- und Landesebene und ist in der österreichischen Bundesverfassung (Art. 115 Abs.3) ausdrücklich erwähnt.

