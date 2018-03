FPÖ-Obermayr: Reindustrialisierung der EU kann nicht funktionieren, wenn man gleichzeitig künstlich Energiepreise anhebt

Grobe Inkonsistenzen in der Industriepolitik der EU

Wien (OTS) - "Während die EU einerseits durch die Kommission eine Initiative zur Reindustrialisierung Europas vorstellt, stimmte das Parlament in Straßburg bei einem anderen Gesetzesentwurf letzte Woche indirekt für eine Erhöhung der Energiepreise - wo ist denn hier die Stringenz?", kommentiert der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. Die Gesetzesinitiative der Kommission solle Europas Beschäftigung fördern und der schleichenden Deindustrialisierung innerhalb der EU entgegenwirken: Solide Arbeitsplätze durch eine gute Industriebasis. "Ein durchaus sinnvoller Plan, der aber nun von vornherein durch einen anderen Beschluss torpediert worden ist", konstatiert Obermayr.

Im sogenannten Energiefahrplan 2050 beschloss das Parlament erst gerade den Handel mit Emissionszertifikaten neu zu regeln. Das Angebot an neu ausgegebenen Zertifikaten soll deutlich reduziert werden, da deren Preis der EU im Moment als "zu niedrig" erscheint. Überdies möchte die EU mehr Kontrolle über die gesamte Preissetzung erhalten. "Es ist somit de facto kein wirklicher Markt mehr und die Industrie fühlt sich in Hinblick auf eine finanzielle Planungssicherheit durch die EU überrumpelt und betrogen. Die niedrigen Preise sind schlichtweg auf die momentane Rezession und die damit einhergehenden industriellen Produktionssenkungen in der EU zurückzuführen. So wird das Problem aber nun noch verschärft. Wie sich das auf die Beschäftigung auswirkt ist klar, denn europäische Unternehmen müssen mit Weltmarktpreisen konkurrieren und können so ihre Verkaufspreise zur Kompensation des Kostenanstiegs nicht einfach willkürlich erhöhen", so Obermayr.

Bereits jetzt seien hohe Energiepreise eines der Hauptwachstumshemmnisse in vielen Regionen der EU, wie verschiedene Wirtschaftsstudien deutlich zum Ausdruck bringen. "Energieintensive Industriebranchen in der EU, wie z. B. die Stahl-, Chemie- oder Elektroindustrie werden so voraussichtlich dauerhaften Schaden nehmen, entweder durch Beschäftigungsabbau oder Verlust an Weltmarktanteilen. Auch die EU-Bürger werden wohl mit weiterhin steigenden Energiepreisen rechnen müssen. Insofern ist die EU-Politik ausnahmsweise einmal wirklich nachhaltig!", schloss Obermayr.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at