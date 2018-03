FPÖ will Interpellationsrecht der Abgeordneten ausweiten

Hofer: Parlamentarische Anfragen für alle jene Bereiche, die vom Rechnungshof geprüft werden können // Spekulationsverbot: Treffen der Parteichefs vorgeschlagen

Wien (OTS) - Die FPÖ setzt sich für eine Ausweitung des parlamentarischen Interpellationsrechts ein. FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer bemängelt, dass sowohl in den Landtagen als auch im Nationalrat durch den Prozess der Auslagerung von bisher direkt den Landesregierungen und der Bundesregierung zugeordneten Bereichen in eine quasi-privatwirtschaftliche Verwaltung das Fragerecht der Mandatare als wesentlichen Teil der Kontrolle immer weiter eingeengt würde.

Hofer: "Es ist daher nur logisch und sinnvoll, auf diese Entwicklung von Seiten des Verfassungsgesetzgebers zu reagieren und auch jene Bereiche vom Interpellationsrecht zu erfassen, die von den Landesrechnungshöfen und vom Bundesrechnungshof als Organe der Landtage und des Nationalrates geprüft werden können."

Folgende Unternehmen kann der Rechnungshof kontrollieren:

Unternehmen, an denen der Bund allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern (z.B. Bundesländer, bestimmte Gemeinden) mit mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist,

Unternehmen, die der Bund allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern betreibt,

Unternehmen, die der Bund allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht.

Die FPÖ wird dazu einen Antrag im Nationalrat einbringen und dieses Anliegen auch zum Thema von Regierungsverhandlungen im Herbst machen.

Zur Frage des Spekulationsverbots betont Hofer, dass es notwendig sei, die begonnen Verhandlungen fortzusetzen und trotz der aufgetretenen Auffassungsunterschiede konstruktiv nach einer mehrheitsfähigen Lösung zu suchen. Hofer regt dazu ein Treffen der Parteichefs und des Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz an:

"Die Bereichssprecher als Verhandlungspartner sind in sachinhaltlicher Sicht bereits sehr weit gekommen. Eine in Aussicht gestellte Umsetzung durch einen einfachen Entschließungsantrag ist aber nach Meinung der Opposition nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich hoffe es gelingt, noch rechtzeitig vor der Wahl eine wasserdichte legistische Umsetzung zu erarbeiten."

