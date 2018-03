Klicka gratuliert dem Meidlinger Kulturverein zum 30jährigen Bestehen

Wien (OTS) - Die Dritte Landtagspräsidentin Marianne Klicka konnte im wunderschönen Ambiente des Springer-Schlössls in Wien Meidling den Mitgliedern und Freunden des Meidlinger Kulturvereins zu ihrem langjährigen Bestehen gratulieren. Klicka verwies in ihrer Ansprache auf das Wiener Volksbildungswerk - heute Basis.Kultur.Wien, das sich seit seiner Gründung 1955 zum Ziel gesetzt hat, Bildungs- und Kulturvereine in Wien in ihrer Arbeit zu unterstützen und damit verstärkt der Philosophie und dem Schwerpunkt der Arbeit des Volksbildungswerkes und seiner Mitgliedsvereine Rechnung zu tragen. Lebensqualität, Qualität des Miteinanders, der Verständigung und der Teilhabe stehen somit gleichberechtigt im Kontext zur künstlerischen Qualität. "Das Interesse an basiskultureller Arbeit soll geweckt werden und damit die Wiener Kunst- und Kulturszene vernetzt und auch gefördert werden. Es ist also kurz zusammengefasst der Basis.Kultur.Wien wichtig und ein großes Anliegen, das Engagement aller Beteiligten sichtbar zu machen", hob sie hervor.

Kultur für alle ist dem Meidlinger Kulturverein ein großes Anliegen

Im Laufe der 30 Jahre seines Bestehens ist es gelungen, mehr als 1.000 Künstlerinnen und Künstlern jedes Alters bei Konzerten, Lesungen, Vernissagen und Kabaretts Auftrittsmöglichkeiten zu bieten und dabei Meidlinger Veranstaltungsorte zu bespielen. Tausende Besucherinnen und Besucher hatten ihre Freude daran. Besonders wichtig ist es den Verantwortlichen, die jungen Menschen zu erreichen und ihre Kreativität und ihre Begeisterung zu fördern.

