GSK und McLaren: Wissenschaft im Sport

Bildungsinitiative soll für Wissenschaft begeistern

Fast Forward Challenge für Schülerteams in England

GlaxoSmithKline hat Mitte März 2013 in England ein neues Programm im Rahmen seiner Bildungsinitiative "WissenschafterInnen im Sport" angekündigt, bei dem die Begeisterung über die Wissenschaft hinter der Formel 1(TM) genutzt wird, um in der Schule Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern zu wecken. Die neue Kampagne wurde von 14. - 17. März auf der Wissenschaftsmesse Big Bang in UK mit rund 60.000 SchülerInnen der Oberstufe vorgestellt.

Aktuelle Studien zeigen, dass Positionen in Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswesen und Mathematik nicht ausreichend besetzt werden können.(1) In Zusammenarbeit mit LehrerInnen will das "WissenschafterInnen im Sport"-Programm 11-14-Jährige dafür begeistern, ihre naturwissenschaftliche Ausbildung weiterzuführen und damit diese Lücke zu schließen. Das Programm baut auf der Energie und Begeisterung für Sport auf und soll zeigen, wie naturwissenschaftliche Fächer sowohl zu aufregenden Karrieren als auch zu sportlichem Erfolg führen können.

Patrick Vallance, GSK Präsident für Forschung und Entwicklung:

"Junge Menschen in England begeistern sich für praktische Wissenschaften. Durch "Wissenschafter im Sport" wollen wir diese grundlegende Begeisterung nutzen und junge Menschen dazu ermutigen, ernsthaft darüber nachzudenken, wohin sie eine Karriere in der Wissenschaft führen kann. Als ein wissenschaftsgeleitetes Unternehmen unterstützen wir die nächste Generation an Wissenschaftlern, die die Wissenschaft in den UK grundsätzlich vorantreiben kann. Wir sind überzeugt davon, in Teamarbeit mit der McLaren Gruppe etwas ganz Spezielles für SchülerInnen geschaffen zu haben."

Fast Forward Challenge: Schülerteams entwickeln Test für Formel 1 Teil des Programms ist die "Fast Forward Challenge" vom Vodafone McLaren Mercedes F1 Team, bei der SchülerInnen einen Test entwickeln sollen, der die Vodafone McLaren Mercedes Fahrer dabei unterstützen kann, ihre Reaktionszeit und Konzentration zu verbessern. Alle Schülerteams in der engeren Auswahl werden im Sommer in das McLaren Technologiezentrum zu einer geführten Backstage-Tour eingeladen. Bei dieser Gelegenheit können sie einige der wichtigsten Leute in der Welt des Motorsports treffen und ihren Test vor einer Expertenjury präsentieren. Ein Mitglied des Vodafone McLaren Mercedes Teams wird den am höchsten bewerteten Test dann auch tatsächlich durchführen. Das Gewinnerteam erhält zusätzlich Schulgutscheine für eine neue Wissenschaftsausstattung im Wert von 1000 Pfund.

Vodafone McLaren Mercedes Team Chef Martin Whitmarsch: "Formel 1 ist eine der aufregendsten Sportarten, in der unerschrockene, hochqualifizierte Fahrer gegeneinander ausgespielt werden. Es ist sehr schnell, sehr laut und sehr konkurrierend. Aber hinter dem sportlichen Wettbewerb steht eine der am höchsten entwickelten Technologien auf unserem Planeten und kein Rennen könnte stattfinden ohne Wissenschafter und Ingenieure, die unsere Autos entwickeln. Zum Wohle der Formel 1 - und noch mehr für das Wohl der Gesellschaft -ist es entscheidend, dass junge Menschen Wissenschaft und Mathematik studieren. Wissenschaftliche Karrieren sind extrem wichtig und können sehr aufregend sein. Wir freuen uns, dass wir die Kampagne "Wissenschafter im Sport" von GSK unterstützen können, damit diese Botschaft ankommt."

Auszeichnung für "WissenschafterInnen im Sport"

"WissenschafterInnen im Sport" hat 2012 eine Podiumsauszeichnung für inspirierendes Lernen zur Anti-Doping-Lehre im Sport gewonnen. Über 10.000 11-14-jährige SchülerInnen und deren LehrerInnen haben am Aktivitätenprogramm, darunter ein Anti-Doping Challenge Wettbewerb, teilgenommen.

Das "Wissenschafter im Sport" Programm unterstützt zur Gänze den englischen Wissenschaftslehrplan für 11- bis 14-Jährige und bietet LehrerInnen auch interaktive Aktivitäten, Pläne für Stunden, Labor-Ideen, etc. Ergänzend stellt GSK über eine Webseite Arbeitsblätter zur Verfügung, um Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswesen und Mathematik in den Klassenräumen wieder zum Leben zu erwecken. Hunderte von GSK-MitarbeiterInnen in England treten als "Botschafter" auf und arbeiten mit dem Lehrpersonal daran, Wissenschaften aus dem wahren Leben aus unterschiedlichen Perspektiven und in unterschiedlichen Wissensgebieten spannend zu übermitteln.

WissenschafterInnen im Sport: www.scientistsinsport.com

Foto Patrick Vallance:

http://www.ots.at/redirect/Patrickvallance

GlaxoSmithKline - eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen - engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, indem sie ihnen ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben ermöglicht. www.gsk.com

Die McLaren Gruppe ist eine Organisation mit einem Ziel: zu gewinnen. Möglicherweise weit bekannt für seine erfolgreichen und ikonischen Vodafone McLaren Mercedes Formel 1 Autos, ist sie jedoch mehr als nur ein Rennteam. Ausgehend von der Vision vom Vorstandsvorsitzenden Ron Dennis, einem der dynamischsten Unternehmer in England, gehört eine spannende Bandbreite an hochtechnologischen Unternehmen zur McLaren Gruppe, wie McLaren Applied Technologies, McLaren Electronic Systems, Absolute Taste und McLaren Marketing. http://www.mclaren.com

