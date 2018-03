FPÖ-Mölzer: Bei der Lösung der Kurdenfrage ist nun Ankara am Zug

An Schulen ist muttersprachlicher Unterricht auf Kurdisch einzuführen - Selbstbestimmungsrecht der Völker bleibt für Kurden weiterhin ein Thema

Wien (OTS) - Nachdem der Kurdenführer Abdullah Öcalan eine Waffenruhe ausgerufen hat, sei nun die Regierung in Ankara gefordert, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Damit nach rund 30 Jahren Frieden in den türkischen Kurdengebieten einkehrt, muss Ankara endlich die Diskriminierung dieser ethnischen Minderheit beenden. Die Türkei wird nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten zu messen sein", hielt Mölzer fest.

Insbesondere müsse, so der freiheitliche EU-Mandatar, ein muttersprachlicher Unterricht auf Kurdisch eingeführt werden. "Wenn die türkische Regierung glaubt, dass die Einführung des Wahlfachs Kurdisch in der Mittelstufe ausreichend sei, dann liegt sie völlig falsch. Vielmehr muss der Kurdischunterricht bereits in den Grundschulen beginnen. Und auch die gängige Praxis, kurdische Politiker ins Gefängnis zu sperren, nur weil sie für Rechte ihres Volkes kämpfen, ist unverzüglich einzustellen", forderte Mölzer.

Weiters wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker nach wie vor ein Thema sei. "Das Selbstbestimmungsrecht ist ein Grundpfeiler des Völkerrechts und darf dem kurdischen Volk, das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, nicht vorenthalten werden. Wenn Ankara verhindern will, dass sich die Kurden von der Türkei verabschieden, wird man ihnen eine großzügige Autonomie gewähren müssen", schloss Mölzer.

