Strompreis: BZÖ-Bucher fordert Privatisierungen und echte Kontrolle

"Stromfirmen unter Kartellverdacht"

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher verlangt von der Bundesregierung "endlich konkrete Maßnahmen gegen die Strompreisabzocke." Das BZÖ weise seit Jahren auf die Fehlentwicklung bei den Preisen am heimischen Strommarkt hin, jedwede Änderung werde aber von SPÖ und ÖVP aus Eigeninteressen verhindert. Bucher verweist auf E-Control Vorstand Walter Boltz, der davon spricht, dass elektrische Energie für Haushaltskunden um zehn bis zwölf Prozent zu teuer ist. "Ein Durchschnittshaushalt wird in Österreich pro Jahr um mindestens 60 Euro abgezockt und zahlt zu viel", verweist Bucher auf Zahlen der E-Control. Damit müsse endlich Schluss sein. Er kritisiert, dass zwar der Großhandelsstrom immer billiger wird, beim Endkunden aber immer teurer. "Daher muss die Politik an den Strukturen arbeiten!", so Bucher, der daran erinnerte, dass der Großhandelspreis zum Beispiel von 2008 bis 2011 um 22 Prozent gesunken ist, der Strom für Abnehmer aber um 21 Prozent teurer wurde. "Es ist skandalös, dass die E-Wirtschaft die Preissenkungen nicht weitergibt", kritisierte Bucher.

Ausschlaggebend seien zu hohe Spannen der Versorger. Sie würden ihre große Marktmacht - regional haben eine Reihe von ihnen Marktanteile von 80 Prozent und mehr - ausnützen, um die Preise hoch zu halten. Der BZÖ-Chef kritisierte massiv die Bundeswettbewerbshörde, "die hier wieder einmal ihren offensichtlich politisch gewünschten Ganzjahres-Winterschlaf hält." Weder beim Spritpreis, wo die Wettbewerbsbehörde seit 2011 eine Anzeige des BZÖ verzögere, noch beim Österreich-Aufschlag für Lebensmittel, wo ebenfalls eine BZÖ-Anzeige abzuarbeiten sei, noch beim Strompreis, wo die E-Control vor eineinhalb Jahren eine Beschwerde eingebracht hat, gebe es Ergebnisse seitens der Wettbewerbsbehörde.

Bucher verlangt ein Ende des politisch offensichtlich gewollten und von der E-Control vermuteten Stromkartells und fordert "ein Paket für mehr Wettbewerb und niedrigere Strompreise" - unter anderem durch eine Stärkung des Wettbewerbs durch weitere Privatisierungen - hier könnten Erlöse bis zu 20 Milliarden Euro für den Staatshaushalt erzielt werden und zum Schuldenabbau verwendet werden - , eine Stärkung der Rechte der E-Control, die Umwandlung der Bundeswettbewerbsbehörde zu einer echten "Anti-Abzockbehörde", Haftstrafen bei Bildung eines Preiskartells, einen Kartellanwalt der handelt , ein Bonus-Malus System das zum Stromsparen anregen soll und eine weitere Erleichterung des Wechsel des Stromlieferanten für die Privatkunden.

Derzeit gebe es einen langsamer Wandel von einer Monopolstellung des Strommarktes hin zu einer Liberalisierung - aber ohne Auswirkung für die Endkunden. Hauptgrund dieses Zustands ist für Bucher, dass die Energiegesellschaften untereinander verschachtelt sind und sich in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung im Weg stehen. Die enorme Verpolitisierung, bei der nur darauf geachtet werde, Politiker von Rot und Schwarz zu versorgen, "ist ein Hemmschuh für einen freien Energiemarkt in Österreich", so Bucher, der "Schluss mit der Verpolitisierung des Energiemarktes und Abbau bei Postenschacher" verlangt.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ