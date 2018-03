10 Jahre LENTOS: Grund zu feiern

Am Abend des 21. März wurde mit der Eröffnung der neuen Sammlungspräsentation der Startschuss für das Jubiläumsprogramm gegeben

Linz (OTS) - Mehr als 500 Personen ließen sich einen ersten Blick in die neu konzipierte Sammlungsausstellung nicht entgehen, die seit der Eröffnung des Museums 2003 nicht mehr in dieser Fülle zu sehen war. Neben selten gezeigten Konvoluten, wertvollen Schenkungen und einer Auswahl an Neuzugängen der letzten zehn Jahre, wurden auch die fünf Räume vorgestellt, die von den KünstlerInnen EVA & ADELE, Maria Bussmann, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova, Gerwald Rockenschaub und Nasan Tur kuratiert wurden.

LENTOS-Direktorin Stella Rollig ließ in Ihrer Ansprache die erste Dekade des Museums kurz Revue passieren und führte die Gäste thematisch in die Ausstellung ein. UNIQA-Vorstands-Mitglied Robert Wasner überbrachte Grußworte seitens des großzügigen Sponsors. Auch Kulturreferent Erich Watzl begrüßte die Gäste, bevor der Linzer Bürgermeister Franz Dobusch die Schau für eröffnet erklärte. Neben vielen KünstlerInnen waren auch zahlreiche andere FreundInnen und WegbegleiterInnen gekommen: Gunter Damisch, Isa Schmidlehner, Lorenz Estermann, Hauenschild Ritter, Helmut Weber, Jack Hauser, Barbara Eichhorn, Herwig Kempinger, u.v.m ließen es sich nicht entgehen, dem LENTOS zum 10-jährigen Bestehen zu gratulieren. Im Anschluss an die Reden wurde dann noch bei Musik und Snacks auf das Geburtstagskind angestoßen.

Noch bis 9. Juni 2013 ist die Sammlungsausstellung zum Jubiläum im LENTOS Kunstmuseum Linz zu sehen. Begleitet wird sie von einer Fülle außergewöhnlicher Projekte, wie einer Grafikausstellung, die erstmals zeitgleich auch im Internet präsentiert wird. Oder dem Format Das neugierige Museum, bei dem LENTOS-MitarbeiterInnen in Einzelgesprächen die BesucherInnen nach ihren Wünschen an ein Museum befragen.

Am ersten Wochenende im Mai (3.-5.5.2013) folgt dann das Geburtstagswochenende. Mit Konzerten, Spezialführungen, Familienprogramm und vielem mehr.

