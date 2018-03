Klimaschutz: KliP Wien und Klimabündnis setzen auf Kinder

Wien (OTS) - Das kürzlich von STR Christian Oxonitsch präsentierte Klima-Malheft kommt heute Freitag im Kindergarten der Stadt Wien 21., Broßmannplatz zum Einsatz.

Den Kindern wird eine Vorführung des Klima-Kasperltheaters vom Klimabündnis geboten und anschl. ein moderierter Workshop zum Thema "Klimaschutz".

Zum Abschluss der Veranstaltung bekommt jedes Kind vom Klima-Kasperl ein Malheft überreicht.

Neues Klima-Malheft für Kinder

Klimatipps zum Vorlesen und Ausmalen für große und kleine Kinder. Genau das bietet das 1. Klima-Malheft, das von der Magistratsdirektion-Klimaschutzkoordination in Kooperation mit dem Klimabündnis entwickelt wurde. Die Illustrationen und Texte sind kindgerecht aufbereitet, genau deshalb aber auch sehr einprägsam für Erwachsene. In Comics wird aufgezeigt, was Klein & Groß machen können oder vermeiden sollten.

"Mit Spaß kann man bei Kindern am meisten erreichen. Genau deshalb haben wir einen originellen Zugang zu den herausfordernden Themen Umwelt- und Klimaschutz gewählt", so Michaela Hauer vom Klimabündnis.

Das Klima-Malheft kann per mail in der Klimaschutzkoordination post @ md-kli.wien.gv.at angefordert werden, bzw. steht es auch ab sofort unter www.wien.at/umwelt/klimaschutz/ als download zur Verfügung.

Wien vermeidet jährlich 3,7 Mio Tonnen CO2-Äquivalente

Schon seit 1999 hat die Stadt Wien ein Klimaschutzprogramm (KliP Wien), das bis 2020 gültig ist. Dem Wiener Gemeinderat wird regelmäßig ein Bericht über die Umsetzung vorgelegt. Bisher konnten bereits 3,7 Mio. CO2-Äquivalente an jährlichen Treibhausgasemissionen vermieden werden. Diese beeindruckenden Zahlen belegt der jüngste Evaluierungsbericht zum KliP Wien.

Außerdem löste das Klimaschutzprogramm auch beträchtliche positive volkswirtschaftliche Effekte aus. So konnten mit den gesetzten Investitionen allein im Jahr 2011 mehr als 58.600 Arbeitsplätze gesichert werden, so die Klimaschutzkoordinatorin der Stadt Wien Christine Fohler-Norek.

Das Klima-Malheft, der Evaluierungsbericht und viele weitere Informationen zum Klimaschutz in Wien findet man unter www.wien.at/umwelt/klimaschutz/.

Klimabündnis Österreich

Das Klimabündnis ist eine globale Partnerschaft zum Schutz des Weltklimas. 940 Klimabündnis-Gemeinden, 350 Klimabündnis-Schulen und -Kindergärten sowie 760 Klimabündnis-Betriebe in Österreich sind mit indigenen Völkern Südamerikas verbunden. Die Stadt Wien ist seit 1991 Mitglied dieses Klimaschutz-Netzwerkes.

Pressebild unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Stephanie Fellner

Magistratsdirektion der Stadt Wien

Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzkoordination

Telefon: 01 4000-75084

Mobil: 0676 811 875 084

E-Mail: andrea.fellner @ wien.gv.at

www.wien.at/umwelt/klimaschutz/