Wiener Hilfswerk eröffnete zwei Behinderteneinrichtungen an neuem Standort

Spielothek und Aktionsraum feierten mit Besuchern/innen, Familien, Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger und Staatsopernbariton Clemens Unterreiner.

Wien (OTS) - Seit kurzem bieten die Spielothek für Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigung und Behinderung sowie der Aktionsraum für Jugendliche mit und ohne Behinderung den jungen Besuchern/innen und ihren Familien neben Betreuung in gewohnter Qualität vor allem große und moderne Räume. "Wir hatten mit unseren Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung wie der Spielothek und dem Aktionsraum schon bisher ein Alleinstellungsmerkmal in Wien. Umso mehr freut es uns, dass wir unser Angebot jetzt verbessern konnten und in Zukunft noch effektiver auf die Bedürfnisse der Besucher/innen eingehen können. Es ist schön, die Freude der Kinder und Jugendlichen zu erleben, die ihnen Einrichtungen wie diese ermöglichen", so Wiener Hilfswerk-Präsidentin Karin Praniess-Kastner. Von besonderer Bedeutung sei auch die gelebte Inklusion, wie sie zum Beispiel bei der vom Aktionsraum veranstalteten Teenie Disco für Jugendliche mit und ohne Behinderung stattfindet.

Eröffnungsfeier mit Staatsopernbariton Clemens Unterreiner

Ein besonderer Gast bei der Eröffnungsfeier von Spielothek und Aktionsraum war Staatsopernbariton Clemens Unterreiner. Nachdem er -begleitet von Wiener Schubertbund-Leiter Fritz Brucker - zwei Stücke präsentiert hatte, gab es einen besonderen Höhepunkt: Gemeinsam mit den jungen Besuchern/innen stimmte er ein weiteres Lied an und trug dadurch maßgeblich zur guten Stimmung bei. "Sehr gerne unterstütze ich die Behinderteneinrichtungen des Wiener Hilfswerks", beschrieb Unterreiner seine Motivation. "Mir gefällt, dass sich die Besucher/innen von Spielothek und Aktionsraum hier kreativ beschäftigen können und es ist großartig, mit welcher Behutsamkeit die Teams der Einrichtungen auf Wünsche eingehen und eigene Ideen der jungen Menschen fördern." Er habe als Kind selbst eine schwere Sehbehinderung gehabt und später überwunden, erzählte Unterreiner. "Dadurch ist mir der Wert der Arbeit, die hier geleistet wird, sehr bewusst."

Adresse und Informationen

Sowohl Spielothek als auch Aktionsraum befinden sich in der Schottenfeldgasse 36-38, 1070 Wien. Angebot, Öffnungszeiten und alle Kontaktmöglichkeiten gibt es online unter www.wiener.hilfswerk.at.

Spielothek

Die Spielothek versteht sich als Treffpunkt für Familien mit Kindern mit Behinderung (und deren Geschwister) und bietet den Eltern die Möglichkeit zur Vernetzung. Das Angebot umfasst Feste im Jahreskreis, Themennachmittage, Beratung und Unterstützung bei Problemen im Alltag und die Weitergabe von aktuellen behindertenspezifischen Informationen. Die Kinder können sich in einer geschützten Atmosphäre mit pädagogisch wertvollen Spielsachen beschäftigen. Die Spielothek ist eine vom Fonds Soziales Wien, aus Mitteln der Stadt Wien geförderte Einrichtung.

Aktionsraum

Im Aktionsraum haben Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit spielerisch und kreativ zu verbringen. Das Programm richtet sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen. Die Talente und Fähigkeiten jedes einzelnen Gruppenmitgliedes werden wahrgenommen und gefördert. Auch eigene Ideen der Jugendlichen finden ihren Platz. Die Aktivitäten reichen von Kochworkshops, kreativen Tätigkeiten, Mode- und Schminknachmittagen über Theater und Bewegungsspiele bis zu Partys und Festen im Jahreskreis. Der Aktionsraum richtet sein Angebot auch an Jugendliche ohne Behinderung. So können etwa bei der Teenie-Disco Jugendliche mit und ohne Behinderung einmal im Monat im SkyDome des Wiener Hilfswerks (Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien) tanzen und Spaß haben.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind rund 1.400 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

