Galerie Salzmann eröffnet mit "Denken über Dinge"

Der oberösterreichische Künstler Markus Hofer stellt seine Werke erstmals in Innsbruck aus

Innsbruck (TP/OTS) - Der renommierte Kunstexperte Dr. Günter Salzmann ist seit kurzem wieder zurück in der österreichischen Galeristenszene. Sieben Jahre arbeitete er für die Galerie Thaddaeus Ropac in Salzburg und Paris, war außerdem in New York (Guggenheim Museum) und München (Häusler Contemporary) tätig. Seine neu gegründete "Galerie Günter Salzmann" in der Innsbrucker Bürgerstraße 11 eröffnet nun mit einer spektakulären Ausstellung des jungen oberösterreichischen Künstlers Markus Hofer. Dieser sorgte erst im Winter 2012 mit seinen Arbeiten in der Wiener Albertina für großen internationalen Applaus.

"Meine Galerie steht vor allem jungen, spannenden, vielversprechenden Künstlern offen. Markus Hofer ist das beste Beispiel dafür. Seine beeindruckenden Werke von heute sind die begehrten Sammelobjekte von morgen", so Salzmann. In der aktuellen Ausstellung mit dem Titel "Denken über Dinge" zeigt der 1977 geborene Künstler aus Haslach an der Mühl vor allem Alltagsgegenstände, die in verschiedenen Formen verfremdet sind. Dabei spielt er gekonnt mit der Wahrnehmung, greift in offensichtliche Zusammenhänge ein. Bestehendes, das Objekt per se, wird in Frage gestellt.

"Markus Hofer entzieht Dingen des Alltags, die wir nicht mehr wahrnehmen, mit Ironie, Witz und in voller Absicht ihre banale Realität. Er unterstellt ihnen, nicht mehr das zu sein, was sie gewöhnlich sind und gibt ihnen als bildhauerische Arbeiten ein ungewohntes Eigenleben", erklärt Galerist Salzmann.

Des Künstlers erste große Einzelausstellung im Westen Österreichs ist bis zum 30. April in der Innsbrucker Bürgerstraße zu sehen. Gezeigt werden darin seine wichtigsten Arbeiten der vergangenen Jahre als auch die neuesten Werke. Hofer studierte an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz bei Prof. Erwin Reiter, an der Kunsthochschule in Berlin-Weissensee und diplomierte 2003 an der Wiener Akademie der bildenden Künste bei Prof. Bruno Gironcoli.

