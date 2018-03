Caritas verteilte 321 Tonnen Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen

Wien (OTS) - 6-7 Tonnen Lebensmittel pro Woche

Das Lebensmittelausgabeprojekt Le+O - Lebensmittel und Orientierung wurde von der Caritas der Erzdiözese Wien gemeinsam mit Wiener Pfarren 2009 ins Leben gerufen. In elf Ausgabestellen in Wien erhalten armutsbetroffene Menschen einmal pro Woche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Reis, Zucker, Teigwaren oder Konserven, aber auch Hygieneartikel, Windeln oder Waschpulver zu einem symbolischen Preis. Seit dem Start wurden bisher 22.118 Personen rasch und unbürokratisch unterstützt. Das Angebot wird laufend ausgebaut, die Nachfrage steigt kontinuierlich an. Sechs bis sieben Tonnen gespendete Waren werden wöchentlich ausgegeben. 2012 wurden mit 321 Tonnen 10 % mehr Lebensmittel verteilt als im Jahr zuvor. 11.365 armutsbetroffenen Menschen darunter ca. 5.000 Kinder konnte mit der Lebensmittelausgabe im Jahr 2012 geholfen werden - ein leichter Anstieg gegenüber 2011. "Nicht für jeden ist ein gut gefüllter Einkaufswagen selbstverständlich. Armut ist ein Stück Realität in unserem Land. Die Nachfrage in den Ausgabestellen bestätigt dies leider," so Caritasdirektor Michael Landau.

Umverteilen statt wegwerfen

Le+O greift aktiv in die Praxis des Wegwerfens von brauchbaren Lebensmitteln ein, indem die Ausgabestellen über Kooperationen mit Unternehmen mit Lebensmitteln versorgt werden. Dabei handelt es sich um Produkte, die beispielsweise auf Grund von beschädigten oder verschmutzten Verpackungen, Falschetikettierungen oder auf Grund von Überproduktionen nicht mehr verkauft werden können. So werden die Nahrungsmittel umverteilt und nicht weggeworfen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" kombiniert die Caritas bei Le+O die Ausgabe von Lebensmittel mit einem individuellen Beratungsangebot. Ziel ist die Verbesserung der jeweiligen Lebenssituation. Im vergangenen Jahr wurden 1.867 Beratungsgespräche in der Sozialberatung geführt, um 26 % mehr als 2011.

Größtes Freiwilligenprojekt der Caritas

Rund 500 freiwillige MitarbeiterInnen packen mit an - damit ist Le+O das größte Freiwilligenprojekt der Caritas der Erzdiözese Wien. "Ohne den Einsatz unserer freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre dieses Projekt nicht möglich. Sie leisten konkrete Hilfe für Menschen in Not", so Landau. Sie spenden regelmäßig an einem fixen Tag in der Woche rund drei Stunden Zeit, sind beim Her- und Wegräumen und Verteilen der Lebensmittel oder bei der EDV-Anmeldung im Einsatz.

Auch Unternehmen tragen maßgeblich zum Gelingen des Projekts bei. Rund 70 Unternehmen unterstützen Le+O laufend mit Warenspenden.

Die Öffnungszeiten und Informationen zum Projekt sind unter http://www.caritas-leo.at/ zu finden.

