Zinsflaute erreicht Bausparen: 2 % fixe Zinsen nur mehr für wenige Wochen

durchblicker.at-Erhebung: Bausparkassen senken Fixzins-Angebote - Wüstenrot reduziert als letztes Institut die Konditionen per 1.Mai 2013 auf 1,5 %

Wien (OTS) - Die allgemeine Zinsflaute erfasst jetzt auch die Bausparkassen. Das Internet-Verbraucherportal durchblicker.at hat die aktuell verfügbaren Bausparangebote erhoben. Fast alle Anbieter haben demnach die Fixzinsen bereits auf 1,5 Prozent gesenkt. Als letzte Bausparkasse hat nun auch Wüstenrot angekündigt, dass sie die Fixzinsen per 1. Mai 2013 ebenfalls von 2,0 auf 1,5 Prozent reduzieren wird.

"Allgemein sind die Sparzinsen derzeit eher zum Weinen. Wer damit rechnet, dass die Zinsen länger niedrig bleiben, sollte sich daher im April noch die aktuellen Konditionen auf sechs Jahre sichern", rät durchblicker-Experte Reinhold Baudisch. Bei täglich fälligen Sparprodukten zahlen Banken derzeit nur zwischen 0,05 Prozent und 1,5 Prozent Zinsen. Wer laufend etwas Geld zur Seite legen möchte, ist deshalb mit den 2,0 Prozent Bausparzinsen und der staatlichen Bausparprämie deutlich besser dran.

Will man einmal einen größeren Betrag zur Seite legen, können die Festgeld-Angebote einiger Banken noch mithalten. Für sechs Jahre Bindung - was der Laufzeit eines Bausparvertrags entspricht - liegen die Zinsen der Banken derzeit bei 0,875 bis 2,5 Prozent. Die Bausparkassen punkten hier eher mit der soliden Eigenkapitaldeckung. "Nach der Debatte um eine Zwangsabgabe in Zypern wird die Sicherheit des Ersparten für manche wieder ein wichtiges Thema", erwartet Baudisch.

Nachdem die staatliche Prämie halbiert worden und dadurch die Nachfrage vorübergehend eingebrochen war, hatte sich die Zahl der Abschlüsse im zweiten Halbjahr 2012 wieder erholt. Durch die aktuell allgemein sehr niedrigen Zinsen waren die Fixzinsangebote der Bausparkassen für Sparer interessant. "Schon im Dezember hat sich allerdings abgezeichnet, dass die Bausparkassen die hohen Fixzinsen nicht halten werden können", so Baudisch.

Ein aktueller Vergleich der Angebote am Markt ist unter https://durchblicker.at/bausparen anonym und kostenlos abrufbar. Der Internet-Check lohnt sich gleich doppelt, denn bei Online-Abschluss eines Bausparvertrags kann man sich bis zu 40 Euro Online-Bonus sichern.

