ASFINAG (2): Österreichs Autobahnen sind fit für Osterreisewelle!

Große Baustellen starten erst nach den Feiertagen

Wien (OTS) - In Österreich und mehreren deutschen Bundesländern beginnen morgen Samstag 23. März die Osterferien. Für den damit einsetzenden Urlauberansturm auf Österreichs Autobahnen ist die ASFINAG bestens vorbereitet. Auf den Strecken in die Skiregionen Westösterreichs und den Durchzugsrouten in den Süden wird die Osterreisewelle für dichten Verkehr sorgen - besonders betroffen sind die A 12 Inntal Autobahn, die A 10 Tauern Autobahn und die S 16 Arlberg Schnellstraße.

Der wohlverdiente Urlaub vieler bedeutet für die ASFINAG auch heuer wieder höchste Einsatzbereitschaft: die ASFINAG mobilisiert nach dem langen Winter noch einmal alle Kräfte und erhöht die Frequenz der Kontrollfahrten des Streckendienstes, um bei verkehrsbehindernden Ereignissen sofort eingreifen zu können.

Große Sanierungen starten erst nach den Feiertagen

Für bestmöglichen Verkehrsfluss sorgen auch vorausschauend geplante Baumaßnahmen. In Abschnitten, wo bereits große Sanierungen laufen, stehen zu den starken Reisetagen wie gewohnt alle Fahrstreifen zur Verfügung. Neue Baustellen starten erst nach den Feiertagen.

