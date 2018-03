SPÖ-Bauern - Etzenberger zu Agrarreform: Positive Signale für Bergbauern und Direktzahlungen

Wien (OTS/SK) - "Ich bin sehr erfreut über die Ergebnisse aus Brüssel zur GAP-Reform, aber wir haben in Wien noch einige Details zu klären", sagt SPÖ-Bauern-Bundesvorsitzender Josef Etzenberger am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Wir haben durch Bundeskanzler Werner Faymann und Landwirtschaftsminister Berlakovich ein gutes Ergebnis erzielt und Österreich kann davon ausgehen, dass die Rahmenbedingungen für eine Agrarpolitik - getragen von den beiden Regierungsparteien - zukunftsweisend sein wird." Auch die Forderungen der SPÖ-Bauern wurden in vielen Punkten erreicht, doch nun gelte es, die Detailarbeit in Wien zu leisten, erklärt Etzenberger. ****

"Wir bekennen uns zum Regionalmodell, wobei unsere Vorstellungen sind, dass die Basisprämienregelung für ganz Österreich gelten muss. Wir fordern den sofortigen Umstieg zum Regionalmodell bereits im ersten Jahr", betont Etzenberger. Die SPÖ-Bauern fordern weiters eine Begrenzung der Direktzahlungen, wobei die freiwerdenden Gelder für eine Sonderprämie der ersten zehn ha verwendet werden müssen. Erfreulich sei die Kleinlandwirteregelung als "sehr positives Signal für Bürokratieabbau und Verwaltungsvereinfachung für unsere vielen landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich". Etzenberger fordert darüber hinaus, die Kleinlandwirteregelung für Betriebe von fünf auf zehn ha zu erhöhen. (Schluss) bj/mp

