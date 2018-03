Großes Interesse bei der diesjährigen Specialist-Ausschreibung der Wiener Börse

Wien (OTS) - An der diesjährigen Ausschreibung für Specialists, das sind Liquiditätsanbieter für die im prime market gehandelten Aktien, gab es heuer erfreulich großes Interesse. Österreichische Banken spielen auch in diesem Jahr wieder eine große Rolle: Die Erste Group Bank AG hat als Specialist 19 Mandate, die Raiffeisen Centro-bank AG 14 Mandate übernommen. "Die heimischen Banken sind seit jeher eng mit der Wiener Börse ver-bunden. Durch ihre Leistungen als Liquiditätsanbieter und auch im Research verbessern sie die Qualität des heimischen Kapitalmarktes erheblich", so Birgit Kuras, Mitglied des Vorstandes der Wiener Börse AG.

Zudem gab es in diesem Jahr auch steigendes Interesse internationaler Handelsteilnehmer an der Wiener Börse Liquidität bereitzustellen. Mit der Close Brothers Seydler Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited und WOOD & Company Financial Services, a.s. behaupten sich drei internationale Wertpapierhandelshäuser als Specialist.

Specialists und Market Maker sind die Liquiditätsanbieter an der Wiener Börse. Durch ihre Verpflichtung zur Stellung von An- und Verkaufspreisen gleichen sie temporäre Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage aus und ermöglichen so den fortlaufenden Handel von Beteiligungswerten. Investoren profitieren hiervon durch die rasche Ausführbarkeit ihrer Börsenaufträge. Das Specialist- und Market Maker-System ist seit 14 Jahren im Einsatz. Derzeit haben insgesamt 14 Handelsteilnehmer eine Verpflichtung als Liquiditätsanbieter für Fließhandelswerte der Wiener Börse übernommen.

Mit heutigem Datum endet das diesjährige Specialist-Ausschreibungsverfahren der Wiener Börse. Ab 2. April gelten die neuen Specialist-Verpflichtungen im prime market. Im Zuge des Ausschreibungsverfahrens steht es allen Mitgliedern der Börse offen, Angebote für die Liquiditätsbereitstellung in Aktien des prime markets zu legen.

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

