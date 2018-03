FPÖ: Vilimsky fordert von Grünen sofortige Aufklärung von Verstößen gegen Parteienfinanzierungsgesetz

"Null Prozent korrupt" plakatieren und dann zu 100 Prozent gegen neues Gesetz verstoßen ist starkes Stück

Wien (OTS) - Eine sofortige Aufklärung der Grünen wegen offensichtlicher Verstöße gegen das Parteienfinanzierungsgesetz in mindestens zwei Fällen forderte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky. Die grüne Partei- und Klubspitze verschweige sich selbst nach mehrfacher Aufforderung beharrlich, dies sei absolut inakzeptabel. Der "100 Prozent bio, 0 Prozent korrupt"-Schmäh gehe schon lange nicht mehr rein bei den Grünen, so Vilimsky.

Wie könne es sein, dass trotz einer aufrechten Gesetzeslage, wonach ein Parlamentsklub und eine Parteiakademie keinerlei Kosten der Partei übernehmen dürfen, eben dieser grüne Parlamentsklub offensichtlich die Partei-Homepage der Grünen finanziere, wie aus dem Impressum hervorgegangen sei? Genauso habe die Grüne Bildungswerkstatt die Hetzseite "Stoppt die Rechten" unterstützt, während diese von der Grünen Bundespartei verantwortet wurde. "Ebenfalls ein klarer Verstoß gegen das aktuelle Parteienfinanzierungsgesetz", kritisiert Vilimsky.

Die FPÖ habe dies mit Screenshots dokumentiert. Zudem sei eine Anzeige an den unabhängigen Parteien-Transparenzsenat übermittelt worden, der unter der Leitung des ehemaligen VfGH-Päsidenten Adamovich Verstöße gegen das Gesetz sanktionieren soll. "Wir sind sehr gespannt auf die Entscheidung, sehen aber zunächst die Grünen selbst in der Verantwortung, ihre Vergehen einzubekennen und sich klar dazu zu äußern - und endlich ihre heuchlerischen Null-Prozent-Korrupt-Plakate abzuhängen", hält Vilimsky fest.

Diese grünen Tricksereien in der Finanzierung hätten einen außerordentlich schalen und üblen Beigeschmack, seien es doch gerade die Grünen gewesen, die hier auf besondere Klarheit gedrängt hätten. Dass nun gerade sie selbst mit massiven Verstößen auffällig wurden, zeige, dass auch in diesem Punkt der Lack bei dieser Partei ab sei. "Null Prozent korrupt plakatieren und dann 100 Prozent gegen das neue Antikorruptionspaket bzw. Parteienfinanzierungsgesetz verstoßen, ist ein mehr als starkes Stück. Es ist dringend Aufklärung geboten", so Vilimsky.

