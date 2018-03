"Ich will nicht, dass meine Kinder den gleichen Rassismus erleben müssen wie ich!"

Offener Brief an Ministerin Karl wegen Rassismus-Blindheit der Justiz

Wien (OTS) - SOS Mitmensch fordert Justizministerin Beatrix Karl in einem Offenen Brief zum verstärkten Kampf gegen Rassismus auf. "Es darf nicht mehr vorkommen, dass die Justiz, wie im Fall der U-Bahn-Attacke gegen eine Schwarze Frau, über den rassistischen Tathintergrund einfach hinwegsieht. Wir erwarten uns von Justizministerin Karl eine klare Aussage, dass Rassismus sowohl als Tatbestand als auch als Erschwerungsgrund ernst genommen wird", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. "Behörden, die auf dem Rassismus-Auge blind sind, tragen mit zum Weiterbestehen von rassistischer Diskriminierung bei. Das ist ebenso unentschuldbar wie rassistisches Handeln selbst."

§ 33 Abs. 1 Ziffer 5 des Strafgesetzbuches nennt das Handeln "aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder anderen besonders verwerflichen Beweggründen" als Erschwerungsgrund bei der Beurteilung von Tathandlungen. Im Fall der rassistischen Beschimpfung und Beinahe-Tötung einer Schwarzen Frau in der U-Bahn-Station Taborstraße wurde dieser Erschwerungsgrund jedoch nicht berücksichtigt. Dem Täter blieb der Gang ins Gefängnis erspart. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Als Reaktion rufen Schwarze und Weiße AntirassismusaktivistInnen gemeinsam für heute um 14 Uhr zu einer Demonstration gegen Rassismus und Justizskandale auf. Startpunkt ist der Tatort U2-Station Taborstraße. "Ich will nicht, dass meine Kinder den gleichen Rassismus erleben müssen wie ich", so ein empörter Schwarzer Wiener. "Wir teilen diese Empörung", so SOS Mitmensch-Sprecher Pollak, "Rassismus ist das Gegenteil von Demokratie, das Gegenteil von Rechtsstaatlichkeit und das Gegenteil von einem guten Zusammenleben. Der Kampf gegen diese zerstörerische Ideologie kann gar nicht vehement genug geführt werden."

