Spindelegger/Mitterlehner: ÖVP ist Partner der Familien in Österreich

Gemeinsames "Familien-Frühstück" – Viel umgesetzt: Familienrechtspaket, Direktauszahlung Familienbeihilfe, Top- Jugendticket – Weitere Ziele: Familienbeihilfe Neu, Ausbau Kinderbetreuung

Wien, 22. März 2013 (ÖVP-PD) "Die Familienpolitik ist uns eine ganz besondere Herzensangelegenheit, denn unsere Familien sind das Rückgrat der Gesellschaft", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger beim gemeinsamen "Familien-Frühstück" mit Familienminister Reinhold Mitterlehner. "Familien brauchen Partner, keinen Vormund", verweisen Spindelegger und Mitterlehner auf die Eckpfeiler der ÖVP-Politik für Familien: Kindeswohl, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Wahlfreiheit. Die ÖVP sorgt dafür, dass Familien in Österreich in gesicherten Verhältnissen leben und ihr Miteinander so gestalten können, wie sie es wollen. Die Aufgabe der Politik sei es hier, die besten Grundvoraussetzungen für sie zu schaffen. "Wir wollen Mut zum Kind machen! Mut, eine Familie zu gründen, sich etwas aufzubauen. Das ist unsere Verantwortung. Hier braucht es Verlässlichkeit. Und mit der ÖVP haben Familien einen verlässlichen Partner", unterstreicht Spindelegger, der festhält:

"Deshalb mache ich Politik, für dieses Land: Ich möchte sicher sein, dass wir unseren Kindern und Kindeskindern ein besseres Österreich übergeben können!" ****

"Die ÖVP hat in den vergangenen Jahren viel weitergebracht für Österreichs Familien. Entscheidende Verbesserung brachte das Familienrechtspaket, die Direktauszahlung der Familienbeihilfe, das Top-Jugendticket oder auch die Pflegefreistellung, um nur einige wichtige Maßnahmen zu nennen. Vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss kontinuierlich ausgebaut werden. "Damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf optimal gelingt, brauchen wir neben einer familienfreundlichen Arbeitswelt auch gute Kinderbetreuungsangebote, die wir mit einem Schwerpunkt auf Unter-Dreijährige kontinuierlich ausbauen. Das Angebot schafft die Nachfrage", sagt Familienminister Reinhold Mitterlehner. Man dürfe sich dennoch nicht auf den Lorbeeren ausruhen. "Mit der Familienbeihilfe NEU, der Verlängerung des verpflichtenden Gratis-Kindergartenjahres, der Einführung eines zweiten verpflichtenden Jahres für Kinder mit Sprachdefiziten und dem weiterenn Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen setzen wir die nächsten Schritte in Richtung familienfreundlichstes Land Europas", so der Familienminister.

